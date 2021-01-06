«ماتت في عز شبابها».. لقطات من حياة ملكة جمال فنزويلا مونيكا سبير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل 7 أعوام مضت، في 6 يناير عام 2014، رحلت عن عالمنا ملكة جمال فنزويلا، مونيكا سبير، على يد مجموعة من اللصوص والمحتالين، في «كارابوبو» أثناء سفرها مع زوجها وابنتها الباغة من العمر 5 أعوام، بعد حدوث عطل في سيارتهما.

ويتزامن اليوم 6 يناير، ذكرى وفاة ملكة جمال فنزويلا، ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عنها.

- مونيكا سبير موتز، ولدت في 1 أكتوبر، عام 1984.

- والدها رافائيل سبير توداريس ووالدتها إنجبورج موتز جوتيرا.

- هاجرت عائلتها الأم من ألمانيا، والتي تنتمي إلى أصول إنجليزية.

- أصبحت ملكة جمال فنزويلا، عام 2004، ومثلت بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون 2005، وحلت الوصيفة الرابعة.

- دخلت عالم التمثيل فى 2006 حتى وفاتها وشاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية.

- تزوجت من رجل الأعمال توماس باري، الذي كان يبلغ من العمر 39 عامًا، وأسفرت هذه الزيجة عن ولادة ابنتهما التي كانت تبلغ من العمر حتى الحادث المروع 5 أعوام.

- تعرضت هي وأسرتها لأسوأ حالات السطو، عام 2014، بعد حدوث عطل فى سيارتها، ووفاتها فتحت نقاشا حول انعدام الأمن فى فنزويلا.

- توفيت في عز شبابها حيث كانت تبلغ من العمر 29 عامًا.

- أثار حادث وفاتها فاجعة كبيرة في البلاد آنذاك، اذ قامت عاصفة من الاحتجاجات الشعبية، احتجاجًا على ارتفاع مستوى العنف داخل البلاد، وارتفاع معدل الجريمة.

- وكان قتل الثنائي إثر إطلاق ناري على طريق فالنسيا السريع، بينما كانا ينتظران خلف شاحنة يتم تصليحها حتى جاء شخص مسلح وهاجمهما، وكانت اعتقلت الشرطة 5 اشخاص متهمين بالقضية، منهم 2 تحت سن الـ18.

- وبعد الحادث نُقلت ابنتهما مايا المستشفى حيث يوجد معها عائلة والدها وعائلة والدتها بالإضافة إلى مجموعة من الأصدقاء.