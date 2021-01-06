15 معلومة عن «بيلي إيليش».. رواد السوشيال شبهوا «حمو بيكا» بها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شعر أرزق، وبدلة غريبة من اللونين الأبيض والأسود، وثق أحدث ظهور لمطرب المهرجانات الشعبية «حمو بيكا»، وهو اللوك الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يشبهونه بالمطربة «بيلي إيليش»، وهي أيضا تحب تلوين الشعر بألوان غريبة وغير تقليدية، وتتميز ملابسها أيضا بالغرابة، فمن هي تلك المطربة، يقدم موقع «هن»، أبرز المعلومات عنها في التقرير التالي.

من هي بيلي إيليش

- هي بيلي إيليش بايرت بيرد أوكونيل، ومعروفة فقط بـ بيلي إيليش.

- ولدت بيلي إيليش في 18 ديسمبر 2001، أي تبلغ من العمر 20 عاما.

- هي مغنية بوب أمريكية.

- ولدت لأسرة فنية والداها هما الممثلة الموسيقية وكاتبة السيناريو ماجي بيرد وباتريك أوكونيل.

- وانضمت إلى جوقة لوس أنجلوس للأطفال في سن الثامنة.

- بدأت مشوارها الفني في سن الـ11 عاما بالغناء وكتابة موسيقاها الخاصة.

- أشهر وأنجح أغانيها على الإطلاق هي Ocean Eyes، والتي صدرت لأول مرة عام 2015، وحتى عام 2017 كانت «بيلي» تصدر منها ريمكسات مختلفة وجديدة.

- تعاني بيلي إيليش من «العرات» وهي حركة مفاجئة متكررة وغير ايقاعية تشمل التشنجات اللاإرادية يمكن تكون غير مرئية.

- كما تعاني من متلازمة توريت، كما أكدت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- سنوات الطفرة بالنسبة إليها من عام 2015، وحتى عام 2017.

- لا تزال تقدم أغنياتها حتى الآن فقد أصبحت واحدة من أشهر مغنيات البوب في أمريكا.

- يسيطر على بيلي إيليش جنان المراهقة فتلون شعرها بالأخضر والأزرق، والموف وغيرها من الألوان الغريبة.

- تلك الاختيارات المختلفة في الموضة جعلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي يشبهونها بمطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا.

- وكانت بيلي إيليش وحمو بيكا، هما أبطال الكوميكس أيضا على فيسبوك للتشابة القومي في ألوان الشعر الغربية، وكذلك الملابس.

- الشبه بينهما يعتبر في ألوان الشعر والملابس الغريبة فقط.