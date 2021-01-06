طريقة إعداد هوت شوكليت بكريمة البندق

القاهرة - سمر حسين - حضري لأطفالك في ليالي الشتاء، هوت شوكليت بكريمة البندق اللذيذ، ذو المذاق المميز، والقوام المضبوط، بدلًا من المشروبات التقليدية المعروفة، وإليكِ الطريقة بخطوات سهلة وبسيطة.

مقادير هوت شوكليت بكريمة البندق

شوكولاتة باللبن

شوكولاتة كريمي

حليب

بندق مجروش

كريمة مخفوقة

صوص شوكولاتة

طريقة عمل هوت شوكليت بكريمة البندق

ضعي الحليب على النار، ثم اخلطي الكاكاو بالحليب الساخن.

ضيفي الشوكولاتة المبشورة والشوكولاتة الكريمي.

ضيفي البندق، وقلبي جيدًا، وزينيه بالكريمة المخفوقة وصوص الشوكولاتة.