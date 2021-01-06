منها الانتفاخ وتغير لون الجلد.. أعراض تشير إلى الإصابة بالسرطان

القاهرة - سمر حسين - صحة

حذرت طبيبة ألمانية، من التغيرات الجلدية المختلفة التي قد تحدث لمناطق في الجسم مشيرة إلى وجود أمراض خطيرة تحتها مثل السرطان، لافتة إلى أن التغيرات هذه قد تكون حب الشباب والاحمرار والتهيج نتيجة لأمراض الأعضاء الداخلية، ويمكن أن تشير الإكزيما إلى مشاكل في المعدة أو الأمعاء.

وأشارت أخصائية الأمراض الجلدية الألمانية يائيل آدلر، إلى ضرورة استشارة الأطباء في حال وجود أي تغييرات في الجلد، وذلك خلال مقابلتها مع مجلة «فوكس» الألمانية، مشددة على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للحكة وخاصة تلك التي تظهر دون سبب واضح، مضيفة: «هذه علامة تحذير يمكن أن تشير إلى اضطرابات التمثيل الغذائي مثل مرض السكري وكذلك السرطان».

وهناك بعض الأعراض الأخرى التي لابد من الانتباه لها جيدًا لأنها تشير إلى احتمالية الإصابة بالسرطان ومنها:

انتفاخ البطن

إذا شعر الشخص بالانتفاخ بعد تناول الطعام ولم يتحسن بعد مرور ساعات وزاد التعب عليه مصحوبًا بآلام في الظهر عليه استشارة الطبيب فورًا، لأن الانتفاخ داخل البطن قد يكون مؤشر للإصابة بالسرطان.

تغيرات في البشرة

إذا ظهرت بقع على بشرتك أو تغير لون مكان معين أو ظهر تغير في شكلها، فقد يكون ذلك مؤشرًا للإصابة بسرطان الجلد، وفي هذه الحالة لابد من استشارة الطبيب.

فقدان الوزن

الكثير من السيدات تحلم بإنقاص وزنها من خلال اتباع العديد من أنظمة الرجيم لكن، إذا فقد شخص الكثير من وزنه من دون إجراء أي تغيير على نظامه الغذائي، فإن هذا الأمر ليس طبيعيا، وقد يكون مؤشرا على سرطان البنكرياس أو الكبد.

تغيرات في الثدي

لابد من إجراء اختبار على الثدي بشكل شهري، للتأكد من عدم وجود احمرار أو ألم أو أي تورم أو تغير في الحلمة أو سماكتها، وإن وجدتِ شيئا من هذه الأعراض فعليك بإجراء فحص شامل.