هاني الناظر يوضح أسباب سقوط الشعر: العامل النفسي يمثل 80%

القاهرة - سمر حسين - أخبار من الوطن نيوز

قال الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن هناك أسباب عديدة تؤدي إلى تساقط الشعر ويتم تقسيمها إلى 4 مجموعات وأسباب، السبب الأول يتمثل في العوامل الوراثية فقد يكون هناك عامل وراثي مثل الصلع الذي ينتقل من الآباء والأمهات إلى الأبناء، والسبب الثاني من الممكن أن يكون مرضي سواء موضعي أو داخلي «يعني ممكن يبقي في مرض في فروة الرأس إلتهاب، مرض جلدي، صدفية، أو قشر كثير في الشعر، ومن الممكن أن تكون هناك إصابات فيروسية، فطرية، بكتيرية في فروة الرأس، ومن الممكن أن تكون أمراض داخلية مثل الأنيميا، خلل في الهرمونات، مشاكل الغدة الدرقية، بعض مشاكل الكلي أو الكبد».

العامل النفسي يمثل تقريبا حوالي 80% من أسباب سقوط الشعر

وأضاف «الناظر»، خلال حواره مع الإعلامية آية جمال الدين، على فضائية Dmc، أن «بعض الأشخاص اللي بتاخد علاج كيمياوي أو أورام يصاحبة أيضاً سقوط للشعر، فضلاً عن العامل النفسي الذي يمثل تقريبا حوالي 80% من المشاكل التي نسمعها يومياً تسبب سقوط الشعر».

المشاكل الهرمونية والحمل والرضاعة يسببوا تساقط الشعر

وتابع رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أن المشاكل الهرمونية ووجود التكيسات على المبيض أيضاً يسبب سقوط للشعر، بالإضافة إلى الأسباب الفسيولوجية «يعني أسباب مش مرضية زي الحمل والرضاعة لأن الجنين بيشارك الأم في الغذاء، وفي بعض البنات بتجيلهم الدورة الشهرية وتقعد فترة طويلة بدل من 4 أيام مثلا بتبقي 10 أيام ده كمان ممكن يأثر ويسبب سقوط الشعر، والسبب الرابع والأخير هو العادات الخاطئة والسيئة أثناء تمشيط الشعر».