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طريقة عمل هوت شوكليت بكريمة البندق

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القاهرة - سمر حسين - كتب: هن -

03:09 ص | الأربعاء 06 يناير 2021

هوت شوكليت

قدّم الشيف شربيني، طريقة عمل هوت شوكليت بكريمة البندق، من خلال برنامجه «الشربيني» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، بخطوات سهلة وبسيطة ويمكن تحضيرها في المنزل.

مقادير عمل هوت شوكليت بكريمة البندق

لبن

شوكولاتة باللبن

شوكولاتة كريمي

بندق مجروش

كريمة مخفوقة

صوص شوكولاتة 

طريقة عمل هوت شوكليت بكريمة البندق

يخلط اللبن الساخن مع الكاكاو والشوكولاتة المبشورة والشوكولاتة الكريمى

يضاف البندق ويزين بالكريمة المخفوقة وصوص الشوكولاتة ويُقدم .

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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