قدّم الشيف شربيني، طريقة عمل هوت شوكليت بكريمة البندق، من خلال برنامجه «الشربيني» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، بخطوات سهلة وبسيطة ويمكن تحضيرها في المنزل.

محمد يوسف

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