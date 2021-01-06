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القاهرة - سمر حسين - كتب: هن -
03:09 ص | الأربعاء 06 يناير 2021
قدّم الشيف شربيني، طريقة عمل هوت شوكليت بكريمة البندق، من خلال برنامجه «الشربيني» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، بخطوات سهلة وبسيطة ويمكن تحضيرها في المنزل.
مقادير عمل هوت شوكليت بكريمة البندق
لبن
شوكولاتة باللبن
شوكولاتة كريمي
بندق مجروش
كريمة مخفوقة
صوص شوكولاتة
طريقة عمل هوت شوكليت بكريمة البندق
يخلط اللبن الساخن مع الكاكاو والشوكولاتة المبشورة والشوكولاتة الكريمى
يضاف البندق ويزين بالكريمة المخفوقة وصوص الشوكولاتة ويُقدم .