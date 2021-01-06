طريقة طهي الدجاج بثلاث وصفات مختلفة

تعد وجبة الدجاج من الوجبات الرئيسية التي يفضلها الكبير والصغير وتتفنن في إعدادها ربات البيوت، وتقدم «هن» ثلاثة وصفات للدجاج كالآتي:

دجاجة محشية أرز بالخلطة

المقادير:

دجاجة كبيرة

أرز

قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

بصل

ثوم

صلصة طماطم

عصير ليمون

فلفل أخضر رومي «حلقات»

بطاطس حلقات

ملح

فلفل أسود

1 ملعقة سكر

زيت

عسل أبيض

طريقة تحضير دجاجة محشية أرز بالخلطة

يرفع السكر على النار مع التقليب حتى يذوب ثم يضاف الزيت.

يضاف البصل ويقلب على النار حتى يتكرمل ثم يضاف الأرز والماء.

يترك مغطى على نار هادئة حتى يصبح نصف ناضج.

تخلط التوابل مع الثوم المفروم وملعقة زيت ثم تتبل بها الدجاجة ثم تدهن بعصير الليمون.

تحشى الدجاجة بالأرز بين الجلد واللحم وداخل الدجاجة.

تخلط الصلصة مع العسل والزيت والتوابل ثم تدهن بها الدجاجة.

تسوى بالفرن على درجة حرارة هادئة مغطاة بورق الفويل ثم ينزع الفويل ويحمر وجهها وتقدم.

دجاج مكسيكانو حار

المقادير:

صدور دجاج

بصل

ثوم

شطة

بابريكا

زنجبيل

فاصوليا بيضاء

فلفل حار

فلفل ألوان

خل

زيت زيتون

ملح – فلفل

طريقة تحضير دجاج مكسيكانو حار

زيت في طاسة على النار ومعها البصل والثوم الجنزبيل المفروم

أضيفي صدور الدجاج بعد تقطيعها والبابريكا والشطة والملح والفلفل والخل

ثم أضيفي الفلفل الألوان الشرائح والفلفل الحار ثم الجزر والفاصوليا البيضاء

استمري في التقليب حتى تنضج قطع الدجاج ثم قدميه مع الأرز الأبيض

دجاج مشوي بدبس الرمان

دجاجة منزوعة العضم

طماطم

بطاطس

بصل

كرفس

جزر

ثوم

كزبرة خضراء

فلفل ألوان

دبس رمان

زيت

ملح – فلفل

طريقة تحضير دجاج مشوي بدبس الرمان

استخدمي الدجاجة بعد نزع عضمها

تبلي الدجاج بخليط البصل والطماطم والثوم والملح والفلفل المفروم جيدا

ضعيها على شواية ساخنة مدهونة بالزيت

قشري البطاطس وقطعيها إلى حلقات وكذلك الجزر والكرفس

تبلي الخضروات ببقية تتبلية الدجاج إضيفي الي الخضروات بعض شرائح البصل وشرائح الفلفل الألوان

ضعي الخضروات في طاجن للفرن وضعي فوقها الدجاجة نصف المشوية اضيفي اليها دبس الرمان وأدخليها فرن ساخن مدة 30 دقيقة، ثم قدميها ساخنة

دجاج بورق العنب

المقادير:

دجاجة

ورق عنب

مرقة

بصل

أرز

بقدونس

شبت

طماطم

بطاطس

صلصة طماطم

شطة

جوزة الطيب

عصير ليمون

زيت زيتون

ملح – فلفل

طريقة تحضير دجاج بورق العنب

اخلي الدجاجة من العظم وتبليها بالملح والفلفل وعصير ليمون وشطة وجوزة الطيب وبصل ثوم

اخلطي البصل مع الثوم مع البقدونس والشبت والطماطم وصلصة الطماطم والأرز لعمل حشو المحشي

احشي ورق العنب بالخليط

سوي ورق العنب في حلة على النار نصف تسوية

احشي الدجاجة باصابع ورق العنب واحكمي ربطها ثم ضعي بقية أصابع المحشي في الطاجن وعليه الدجاجة وادخليها الفرن

قدميها ساخنة