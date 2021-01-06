سيدة تغضب من زوجها عبر «فيسبوك»: عايز يسمي بنتي على اسم مراته القديمة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اتجهت سيدة أمريكية إلى موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لسؤال أصدقائها ومتابعيها، عما إذ كانت تبالغ في رد فعلها تجاه رفضها تسمية مولودتها التي ستأتي إلى العالم خلال أشهر، على اسم الزوجة السابقة المتوفاة لزوجها.

وكانت تعرضت الزوجة، لانتقادات لاذعة من قبل زوجها وعائلته، عقب رفضها تسمية ابنتها التي لم تولد بعد على اسم زوجة زوجها الراحلة، حيث تنتظر المرأة وزوجها قدوم طفلتهما الأولى بعد عدة أشهر قليلة، حسب صحيفة «ميرور» البريطانية.

وعلى عكس العديد من الآباء الذين يجدون صعوبة في اختيار أسماء أولادهم إلا أن الزوج اختار اسم مولودته بسهولة تامة، بعدما قرر تسميتها على اسم زوجته السابقة، لكن عندما أخبر زوجته عن خططه لتسمية ابنتهما على اسم زوجته المتوفاة، شعرت بالغضب الشديد.

السيدة تعبر عن غضبها عبر «فيس بوك»

ودونت الزوجة خلال منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «زوجي وعائلته قالوا لي أنني أبالغ، عندما رفضت تسمية ابنتنا التي لم تولد بعد على اسم زوجته السابقة المتوفاة، أعلم أنه من المحزن أنها وافتها المنية، لكني أعتقد بأنه يكفي أنني سمحت له الاحتفاظ بصور زفافهما، وارتداءه لخاتم زواجهما حتى الآن، وأشعر بأنه شخص أناني ويكفي هذا الحد من التنازلات، وأنا سأظل مستمرة على موقفي حتى النهاية».

تعليقات مختلفة من المتابعين بشأن تسمية الطفلة

سرعان ما تلقت السيدة الكثير من التعليقات، فجاء من بينها: «هذا غريب الطفلة تستحق تسميتها الخاصة وليس من الضروري حصولها على اسم شخصية أخرى، يجب أن يكون هناك نقاش بينك وبين زوجك، لا ينبغي على أسرته التدخل بينكما، هذا خطأ على جميع المستويات فلديه ذكريات كافية عنها في قلبه، استمري على موقفك فأنتِ لستِ مخطئة».