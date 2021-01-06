النقاب VS الكمامة.. أيهما بديلا أفضل للآخر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حالة من الجدل أثيرت مؤخرًا حول موقف المنتقبات من ارتداء الكمامة، بعد أن طبقت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارها بتوقيع غرامة مالية بقيمة 50 جنيهًا على من لا يرتدي الكمامة، أول أمس الأحد، خاصة وأن هناك عدد كبير من المنتقبات تكتفين بارتداء النقاب فقط دون الكمامة لاعتقادهن أنه يقيهن من العدوى.

وفي استطلاع لـ"الخليج 365" لآراء بعض المنتقبات حول مدى حرصهن على ارتداء الكمامة أثناء جائحة فيروس كورونا، فوجدنا أن بعضهن لم يكتفين بارتداء النقاب فقط، لكن يحرصن أيضًا على ارتداء الكمامة للوقاية من الفيروس، خاصة في الأماكن المزدحمة، ما قد يعرضهن لحالة اختناق، لكن البعض الآخر منهن اكتفى بالنقاب ما عرضهن للإصابة بالفيروس، وفق ما قالوا.

ثناء: أتحمل الشعور بالاختناق حينما أتذكر المرضى في غرف الرعاية

من جانبها تؤكد ثناء مجدي- ربة منزل، أن النقاب غير كافٍ للوقاية من كورونا، مشددة على ضرورة ارتداء الكمامة أسفل النقاب، قائلة: " مضطرين نلبسها ونتخنق بسببها بس بنستحمل لما بنفتكر الناس اللي مش قادرة تاخد نفسها في غرف الرعاية المركزة".

آلاء: الكمامة السوداء "أشيك" مع النقاب

وتقول آلاء الجوهري- موظفة، إنها كانت تعتاد ارتداء الكمامة أسفل نقابها، لكنها في بعض الأوقات كانت لا تلتزم بذلك، ما عرضها للإصابة بكورونا، لكنها بعد أن تعافت حرصت على ارتدائها أعلى النقاب، وحتى يكون شكلها متناسقًا معه اشترت كمامات ذات لون أسود: "الأسود منها متوفر بالسوق حلو أوي وأشيك".

وتعبر دينا محمد- طالبة جامعية، عن استيائها الشديد لاضطرارها ارتداء الكمامة أسفل النقاب، ما يعرضها كثيرًا للاختناق، خاصة وأنها مريضة جيوب أنفية، فتقول: "في أماكن مزدحمة وبكون خايفة لازم البسها".

سمر: أصيبت بالفيروس لشعوري أني في مأمن منه واكتفائي بالنقاب

ومن جهة أخرى تقول سمر العشري، موظفة، إنها منذ أن انتشر فيروس كورونا تشعر أنها في مأمن من الإصابة بالفيروس لارتدائها النقاب، فكانت لديها قناعة أن الاكتفاء به قد يحميها من العدوى، لكنها مؤخرًا أصيبت بالفيروس وتمر بحالة من الإعياء الشديد، فتنبه: "النقاب لوحده مش واقي أو كافي".

الكمامة بديلًا للنقاب

ومن جهته يرى الدكتور مجدي بدران- عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه من الممكن استبدال الكمامة كبديل للنقاب، في فترة الجائحة وليس العكس، مؤكدًا أن هذا يعد صحيًا أكثر من الاعتماد على النقاب فقط، لتكتفي المنتقبة بارتداء الكمامة بديلًا لنقابها.

وأضاف بدران لـ"الخليج 365"، أن بعض السيدات يسبب لهم ارتداء الكمامة والنقاب معًا حالة اختناق، فإذا تعذر استخدام الكمامة يمكن الاكتفاء بالنقاب فقط، مشيرًا إلى أنه يعامل في هذا الوقت معاملة الكمامة القماشية، ومنوهًا إلى أنه ليس حلًا مثاليًا ولكنه الأفضل في تلك الحالة.

ونصح في حال الاكتفاء بالنقاب أن يتم تغييره مع كل استخدام وغسله وتعقيمة، مشددًا على ضرورة عدم ارتدائه إلا مرة واحدة حتى لا يصبح مصدرًا لنقل الأمراض.