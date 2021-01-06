تميزت بجرأتها.. معلومات عن ثراء جبيل صاحبة مشهد الحرق في «سجن النسا»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

على الرغم من مرور 7 أعوام على عرضه، إلأ أن مشهد حرق الفنانة روبي «رضا» للفنانة ثراء جبيل «دليلة»، خلال أحداث مسلسل «سجن النسا»، أعاد أحداث العمل إلى أذهان الجمهور مرة أخرى، إذ تم تداول المشهد بشكل كبير بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

حكاية مشهد حرق ثراء جبيل

خلال أحداث العمل، كانت تعمل «رضا» والتي جسدت دورها الفنانة روبي، كخادمة لدى عائلة «دليلة» والتي لعبت دورها الفنانة ثراء جبيل، إذ بعدما كانت تربط الفتاتين «رضا ودليلة» علاقة صداقة طيبة، بدأت في التحول بشكل تدريجي، بعدما تطاولت أيدي الخادمة على ملابس مخدومتها دون إذن منها، وهو ما جعل «دليلة» تقوم بنهر «رضا» بشدة ما تسبب في غضبها الشديد منها والشعور بالذل.

وخلال المشهد، قامت روبي بسكب البنزين على وجه ثراء جبيل أثناء نومها، ومن ثم إشعال النيران بها بشكل مفاجئ، ومن ثم لاذت بالفرار قبل الإمساك بها.

وتحتفل اليوم، الفنانة الشابة ثراء جبيل، بعيد ميلادها الـ30، ويرصد «هن» خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عنها.

- من مواليد 5 يناير عام 1991.

- تخرجت في المعهد العالي للسينما.

- حاصلة على دبلومة الدراسات العليا في مجال كتابة السيناريو.

- شاركت في بطولة مجموعة من الأفلام الروائية القصيرة، وعدد من مشاريع تخرج المعهد العالي للسينما.

- جاءت انطلاقتها الفنية بمشاركتها في مسلسل «بنت اسمها ذات»، ومن ثم توالت مشاركتها الفنية.

- شاركت في العديد من الأعمال الدرامية، من بينها، «الرحلة»، «سجن النسا»، «لآخر نفس».

- يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» أكثر من 200 ألف متابع.

- تحرص على مشاركة متابعيها صور من إطلالتها المختلفة.

- تتميز بجرأتها خلال ظهورها في بعض الإطلالات، ومنها صورة تدخين السيجارة.