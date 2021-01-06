الامارات | فيديو طالب «محظوظ» يتلقى اللقاح يحقق انتشاراً واسعاً

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو طالب «محظوظ» يتلقى اللقاح يحقق انتشاراً واسعاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق تسجيل مصور يظهر طالباً في واشنطن يتلقى اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، رغم كونه لا ينتمي إلى أي من الفئات ذات الأولوية في التلقيح، انتشاراً كبيراً عبر «تيك توك»، إذ شوهد أكثر من 730 ألف مرة حتى أمس.

وفي الفيديو، تقترح صيدلانية في متجر على طالب الحقوق وصديق له حقنهما باللقاح، بعدما لاحظت وجود جرعتين متبقيتين شارفت صلاحيتهما على الانتهاء.

وقال الطالب ديفيد ماكميلان: «لقد نظرت إلينا وقالت: لديّ جرعتان من اللقاح وسأضطر لرميهما إذا لم أحقن بهما أحداً، نحن سنغلق بعد 10 دقائق، هل تريدان لقاح موديرنا؟».

وتشمل حملة التلقيح خصوصاً أفراد الطواقم العلاجية في المرحلة الراهنة، لذا فإن ديفيد ماكميلان ليس من الفئة التي يحظى أفرادها بأولوية.

ووصف ماكميلان الصيدلانية بأنها «بطلة»، لافتاً إلى أنه اغتنم الفرصة للتوعية بأهمية اللقاح من خلال نشره فيديو عبر «تيك توك».

وأضاف: «من المهم في ظل وجود هذا الكم من التضليل في كل مكان، أن يتمكن الناس من أن يروا أن هذا الأمر جيد وإيجابي، يجب أن نكون متحمسين لفكرة القدرة على مكافحة الجائحة».

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