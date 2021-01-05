زوجة ماجد المصري تدعمه عقب إصابته بكورونا: «تقوملنا بالسلامة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجهت رانيا أبو النصر، رسالة لزوجها الفنان ماجد المصري، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت رانيا عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة تجمعهما معلقة عليها: «ألف سلامة عليك حبيبي إن شاء الله تقوملنا بالسلامة.. دعواتكم».

وكان الفنان ماجد المصري أعلن اليوم إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذكر أنه يعاني من أعراض الفيروس منها فقدان حاسة الشم والتذوق، وأجرى التحاليل التي أثبتت إصابته بالفيروس.

إصابة زوجة ماجد المصري بكورونا

وكانت رانيا أبو النصر، أصيبت قبل فترة بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت ذلك عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت رانيا وقتها: «عملت مسحة امبارح.. وطلع عندي كورونا.. أي حد كان مختلط بيا الفترة اللي فاتت ياريت يطمن.. ادعولي بالشفا يارب أنت الشافي المعافي».

وقبلها كانت ظهرت رانيا أبو النصر، مع زوجها الفنان ماجد المصري، وشاركت وقتها الفنانة نسرين أمين، متابعيها، عبر خاصية القصص مقطع فيديو من الحفل.

وأظهر مقطع الفيديو الفنان ماجد المصري وزوجته رانيا أبوالنصر، وهما يرقصان على أغنية «أماكن السهر» للفنان عمرو دياب.

ماجد المصري وزوجته

تجمع بين الفنان ماجد المصري وزوجته رانيا أبوالنصر قصة حب عظيمة، فلم تخل مناسبة إلا ويعبر لها عن حبه، إذ وجّه لها رسالة في عيد ميلادها، من خلال صورة عبر حسابه على إستجرام قائلا: «كل سنة وأنت طيبة يا قلب قلبي، ربنا مايحرمني منك».

وظهر الثنائي في الصورة بملابس صيفية، حيث ارتدت زوجة المصري فستان ستان من اللون الأخضر، وارتدى هو قميصا مشجرا أزرق.