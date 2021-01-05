رسالة دعم من مصطفى درويش لـ حورية فرغلي: «ماتزعليش إن الكل اتلهى»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجّه الفنان مصطفى درويش، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، رسالة دعم للفنانة حورية فرغلي، عقب تصريحاتها أمس، حول عدم سؤال أي من أصدقائها عنها.

ونشر «درويش»، صورة للفنانة، وأرفق عليها تعليقا: «جميلة القلب والمظهر حورية فرغلي، كل اللي اشتغل معاكي وعرفك عن قرب شهدلك بطيبة القلب وجمال الروح، وحبك للجميع، ماتزعليش إن الكل اتلهى لأن ده حال الدنيا، وكل واحد بيعافر في اتجاه، وبينشغل حتى عن أقرب ناس ليه، بس اللي لازم تعرفيه إن الكل بيحبك ومنتظرينك ترجعي أحسن من الأول».

حورية فرغلي تنهار باكية على الهواء

وتصدرت الفنانة حورية فرغلي، منصات مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مداخلتها، ليلة أمس، مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والتي قالت خلالها: «بقالي عشر شهور محبوسة في أوضة نومي، ومش بستطعم وفقدت حاستي التذوق والشم، ولو حصلت حريقة مبعرفش إن فيه ريحة شياط، وقررت إني أبعد تماما، وأنا مكنتش بعمل عملية تجميل، وحصلت لي حادثة والحصان وقع فوقيا، ومعنديش مناخير.. وهيكل مناخيري فاضي من جوة».

وخلال المداخلة، انهارت فرغلي، باكية، وقالت: «كل الناس بعدت عني، حتى الناس اللي اشتغلت معايا بالعشر سنين مش بيرفعوا سماعة التلفون يسألوا عني، محدش أبدا بيسأل عني خالص غير رانيا محمود ياسين».

وتابعت الفنانة: «أنا كنت فاكرة إنهم بيحبوني، كنت فاكرة إنهم بيحبوني أنا بس، هما بيحبوا حاجات تانية، يعني أنا محدش قالي «هابي نيو يير» غير أخويا، ولكن لما كنت بشتغل كانوا بيرنوا عليا، ولكن دلوقتي كله اختفى كأني مش موجودة، أنا عملت 38 عمل في 7 سنين، واشتغلت كتير، واشتغلت وأنا تعبانة وكانت حرارتي 40، وواخدة شغلي جد مش هزار، وزعلانة من الناس إنهم لما بتبقى كويسة يبقوا معاكي، ومش بيقفوا جنب بعض في الشدة».