احترسي.. 10 أطعمة تسبب التسمم «لو دخلت الثلاجة».. منها البطاطس

القاهرة - سمر حسين - صحة

الثلاجة هي المكان السحري الذي تدخل إليه كل الأطعمة فتدمها بعمر إضافي ولا تتضرر أو تصبح مسممة بسرعة، ويضاف إلى عمرها بضعة أيام وربما أسابيع في أيام الشتاء الباردة، إلا أنه هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تصبح سامة إذا ما دخلت الثلاجة يجب تجنب إدخالها المبرد وحفظها في مكانها الصحيح، وذلك بحسب موقع معهد «حسن التدبير المنزلي» الأمريكي.

البطاطس

البطاطس هي الغذاء الذي لا يجب تخزينه أبدًا في الثلاجة، لأنه يكون ضارًا ومسمما حينها، حيث يتحول النشا الموجود في البطاطس إلى سكر.

وفي حالة شوي البطاطس أو قليها، تتحد هذه السكريات مع الهليون وهو الحمض الأميني وتنتج مادة الأكريلاميد الكيميائية التي يُعتقد أنها ضارة ومسممة.

الموز

خلايا الموز ليست لديها دفاع طبيعي ضد البرد، فهذه الفاكهة من المناخات المدارية، لذا يجب الانتظار قبل وضعها في الثلاجة عدة أيام، فإذا كان أخضر اللون وقمت بتبريده على الفور، فلن ينضج على الإطلاق، وبدلاً من ذلك، يتحول إلى طري وأسود ويصبح مسمما.

البصل

يفضل تخزين البصل في المناطق الجافة جيدة التهوية، وفي الثلاجة سيعكر طعم المنتجات الأخرى، كما يجب الاحتفاظ بها في مكان مظلم.

الثوم

الأمر نفسه ينطبق على الثوم، فمن الجيد الاحتفاظ به في مكان جاف وجيد التهوية.

العسل

لا يتعفن العسل أبدا، لذا لا حاجة لوضعه في الثلاجة، لأنه في درجات الحرارة المنخفضة، يبدأ العسل في التبلور، ما يعني أنه بدلاً من أن يكون قوام العسل سائلا، سيبدو كحبوب سكرية.

العيش

الثلاجة تسبب جفاف الخبز، فهي ليست المكان المناسب له، لذا من الأفضل تخزينه في مكان بارد وجاف، مثل صندوق الخبز أو أكياس الخبز.

القهوة

يجب التوقف فورا عن وضع وعاء القهوة في الثلاجة، لأن حبوب البن تأخذ من الروائح المحيطة بها، لذا يجب وضعها في حاوية محكمة الإغلاق خارج الثلاجة.

البطيخ

يخزن البطيخ قبل فتحه في مكان بارد، وبفضل فوق تل من الرمال، ولكن بمجرد تقطيع البطيخ، يمكن لفه في أكياس التغليف ووضعه في الثلاجة.

الطماطم

وهذا ينطبق على الطماطم الكريز والعادية وصلصة الطماطم، وفي حين يفض معظم الناس حفظها في الثلاجة، فإنه خطأ شائع حيث أن الطماطم المبردة تدمر الغشاء الموجود داخل الفاكهة، ما يغير من المذاق والملمس، وتفقد النكهة وستكون غير ناضجة، لذا يفضل وضعها في الخارج.

الكيك

يجب الاحتفاظ بالكيك في حاوية محكمة الإغلاق لبضعة أيام، ولكن إذا كانت تحتوي على كريمة، يجب عندئذ وضعها في الثلاجة.