«سرعة دفنها والبقاء بجوارها لمدة ساعة».. وصية الفنانة سعاد نصر قبل وفاتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أصبحت عمليات التجميل من أكثر العمليات الشائعة والخطرة التي تتعرض لها الكثير من السيدات، فقد تعتبرها الكثيرات منهن حل طبي ولمسة سحرية تزيدهن جمالًا أو تصلح عيبًا، والتي ربما تتسبب في تشوهات وتودي بحياتهن إلى الموت.

وكانت الفنانة سعاد نصر، التي رحلت منذ 14 عاما، واحدة من ضحايا عمليات التجميل التي أنهت بحياتها، حتى رحلت عن عالمنا في 5 يناير، بعد خضوعها عملية شفط للدهون، والتي كانت عواقبها سلبية عليها إذ دخلت على إثرها في غيبوبة طويلة لم تفق منها سوى 5 دقائق فقط، وأوصت بوصيتها الأخيرة.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية قصة عملية التجميل الفاشلة التي أودت بحياة الفنانة سعاد نصر، ووصيتها الأخيرة التي قالتها لزوجها.

كغيرها من الفنانات قررن اللجوء لعمليات التجميل للتخلص من الدهون المتراكمة داخل الجسد، ليحدث ما لم يكن في الحسبان، إذ انخفض منسوب الأكسجين الواصل لقشرة المخ وخلاياه، أدخلها في غيبوبة لم تفق منها سوى 5 دقائق.

لم يكن يتوقع البعض استفاقة الفنانة من الغيبوبة، ليجد زوجها المهندس محمد عبدالمنعم، أنها استفاقت وحينها أخبرته عن وصيتها الأخيرة، إذ قال إنها أبلغته بأن يسارع في دفنها وتبقى أسرتها بجوارها لمدة ساعة كاملة أمام قبرها، يدعون لها بالرحمة ويأنسونها في وحدها، حتى دخلت في غيبوبة مجددًا وبعدها فارق الحياة.

التقرير الطبي لحالة سعاد نصر

وأرجع التقرير الطبي لوفاة الفنانة، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، أدى لتوقف كامل في عضلة القلب، فضلًا عن حدوث فشل تنفسي نتيجة صدمة تكسومية، إلى جانب مضاعفات والتهاب رئوي شديد وقرح نتيجة التزام الفراش لفترة طويلة.

معلومات عن سعاد نصر

سعاد نصر فنانة مصرية، تزوجت في حياتها مرتين، الأولى كانت من الفنان أحمد عبد الوارث، وأنجبت منه بنت وولد هما طارق وفيروز، إلا أن هذه الزيجة انتهت بعدما أدرك الطرفان أنهما مختلفا الطباع.

وكانت الزيجة الثانية من نصيب مهندس البترول «محمد عبد المنعم» الذي أكملت معه مشوار حياتها الخاص، حتى وفاتها عام 2007.