أحمد فهمي لـ هنا الزاهد في عيد ميلادها: كل سنة وأنتي حبيبتي «صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رسالة قصيرة هنأ بها الفنان أحمد فهمي زوجته الفنانة هنا الزاهد، بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق اليوم، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشر «فهمي»، صورة تجمعه بزوجته معلقًا عليها: كل سنة وأنتي طيبة حبيبتي.

وتفاعل معه المتابعون في التعليق له وتهنئة هنا الزاهد بعيد ميلادها: «ربنا يخليكم لبعض.. كل سنة وأنت طيب يا محترم.. أنت جدع جدًا.. كل سنة وأنتي طيبة يا هنا».

وكان الفنان أحمد فهمي، أبدى دعمه لزوجته هنا الزاهد، في زيارته لها أثناء تصوير مسلسل الجديد: «حلوة الدنيا سكر»، وعلقت وقتها الفنانة على الزيارة قائلة: «نورتني في أول وأهم خطوة بعملها في حياتي دلوقتي مسلسل حلوة الدنيا سكر»، مضيفة: «شكراً لأنك دائما في ظهري ».

مسلسل حلوة الدنيا سكر

وتدور أحداث مسلسل حلوة الدنيا سكر، حول 9 قصص مختلفة وتعرض كل قصة في 5 حلقات متصلة، كما يوجد لكل قصة فريق عمل مختلف من حيث الكاتب والأبطال مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، ومن إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج سينرجي و كريم أبو ذكري، ويضم المسلسل نخبة كبيرة من ضيوف الشرف.

ووقع الاختيار على مؤلفي القصص التسعة وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، ومن المقرر بداية عرض المسلسل في نهاية الشهر الجاري.

آخر أعمال هنا الزاهد

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد، هو مشاركتها في فيلم «الغسالة» الذي عرض مؤخرًا في دور العرض، وتدور أحداث الفيلم حول مدرس فيزياء يجسده الفنان أحمد حاتم، يتعرض لعدة مشاكل في حياته الشخصية والمهنية، مما يدفعه لاختراع أو تحويل الغسالة لآلة زمن، وينجح في ذلك ويحاول إنهاء كل الصراعات التي تحدث في حياته.