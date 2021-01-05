يحافظ على صحتك.. تناول الحمص بشكل منتظم يحميك من مرض خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مرض السكري من النوع 2 هو حالة تؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر (الجلوكوز) في دم الشخص بشكل كبير، ويمكن أن تتطور مشاكل خطيرة في العين والقلب والأعصاب دون علاج، في حين أن السبب الدقيق للمرض غير معروف، غالبًا ما ترتبط الحالة بسوء التغذية وزيادة الوزن.

ومن المعروف أن داء السكري من النوع 2 هو حالة مزمنة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة إذا تركت دون علاج، ويمكن أن تكون إحدى طرق منع تطور الحالة هي تناول الحمص بشكل منتظم، وفقا لما كشفت عنه صحيفة إكسبريس البريطانية.

تتمثل إحدى طرق التحكم في مستويات السكر في الدم في اتباع نظام غذائي صحي.

يقول الخبراء أنه لا يوجد شيء لا يمكنك تناوله إذا كنت تعاني من هذه الحالة، ولكن يجب الحد من بعض الأطعمة مثل السكر والدهون والملح.

ويوصى بمجموعة كبيرة من الأطعمة، بما في ذلك الفاكهة والخضروات وبعض الأطعمة النشوية مثل المعكرونة، لكن تمت دراسة الأطعمة الفردية، مثل الحمص، لفوائدها على مستويات السكر في الدم.

وأظهرت الأبحاث أن تناول الحمص بشكل منتظم، قد يلعب دورًا في منع تطور مرض السكري بسبب قدرته على المساعدة في إدارة مستويات السكر في الدم.

في إحدى الدراسات، أظهر 19 بالغًا تناولوا وجبة من الحمص يوميًا لمدة ستة أسابيع انخفاضًا ملحوظًا في نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين بعد تناول الطعام، مقارنة بأولئك الذين تناولوا وجبة من القمح.

وقد يكون الحمص مفيدًا أيضًا للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، حيث ثبت أنه يساعد في الحفاظ على سيطرة الشخص على شهيته، حيث أن فقدان الوزن (إذا كان وزنك زائدًا) سيسهل على جسمك خفض مستوى السكر في الدم.

قد يساعد البروتين والألياف الموجودة في الحمص في الحفاظ على شهيتك تحت السيطرة.

كما يساعد البروتين والألياف على إبطاء عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع.

وقد يزيد البروتين أيضًا من مستويات هرمونات تقليل الشهية في الجسم.

وقد تؤدي تأثيرات الحمص هذه تلقائيًا إلى خفض كمية السعرات الحرارية التي تتناولها على مدار اليوم وفي الوجبات.

وقارنت إحدى الدراسات، الشهية وتناول السعرات الحرارية بين 12 امرأة تناولن وجبتين منفصلتين، قبل الوجبة تناولوا 200 جرام من الحمص وقبل الأخرى أكلوا شريحتين من الخبز الأبيض.

عانت النساء من انخفاض كبير في الشهية والسعرات الحرارية بعد وجبة الحمص بالمقارنة مع وجبة الخبز الأبيض.

ووجدت دراسة أخرى أن المشاركين الذين تناولوا ما معدله 104 جرام من الحمص يوميًا لمدة 12 أسبوعًا شعروا بالشبع وتناولوا كميات أقل من الوجبات السريعة، مقارنةً بالذين لم يأكلوا الحمص في ذلك الوقت.

إن اتباع نظام غذائي صحي وفقدان الوزن (إذا كنت تعاني من زيادة الوزن) ليسا السبيلين الوحيدين للتحكم في مستويات السكر في الدم، حيث يعد النشاط البدني أيضًا أمرًا أساسيًا - يجب أن تستهدف 2.5 ساعة من النشاط في الأسبوع، يمكن أن يكون هذا مشيًا سريعًا أو صعود السلالم أو القيام بمزيد من الأعمال المنزلية الشاقة.