منها تلميع المجوهرات.. 10 استخدامات غير متوقعة لطلاء الأظافر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يعتبر طلاء الاظافر من الأشياء التي لها استخدامات متعددة فعالة غير الحصول على أظافر ذات مظهرا جماليا قد لا تعرفونها.

في السطور التالية نقدم لكم هذه الاستخدامات بحسب موقعي "budget101" و"realstylenetwork".

- وضع علامات على الأشياء المتشابهة

إذا كان لديك الكثير من الأشياء المتشابهة وقد يختلط عليكِ الأمور، مثل مفاتيح أبواب المنزل أو المكتب، يمكنك وضع طلاء الأظافر عليها بألوان مختلفة للتمييز.

- إصلاح التالف من الجوارب

في حالة حدوث قطع صغير ومفاجئ في جوربك، فيمكنك دهن أطراف الجزء المقطوع بطلاء أظافر شفاف حتى لا يزداد حجمها أو يحدث قطع أكبر في القماش.

- تلميع المجوهرات

يمكن استعادة لمعان المجوهرات عن طريق وضع كمية من طلاء الأظافر الشفاف على فرشاة قديمة وفركها بشكل لطيف.

- غلق ظرف الجواب

تجنب مسح حافة الظرف بلسانك لغلقه، فيمكنك دهن الشريط اللاصق الأبيض الموجود به بمسحة من طلاء الأظافر وغلق الظرف.

- إصلاح تآكل أربطة الحذاء

إذا كانت أربطة الحذاء لديك تميل إلى التآكل، فيمكنك إغلاقها ومنعها من الانهيار عن طريق إضافة لمسة بسيطة من طلاءك المفضل.

- المسامير

في حالة وجود شيء ما يحتاج لربط بمسامير، وليس لديك الحجم المناسب من المسامير، يمكنك الاستعانة بمسمار صغير وبطلاء الأظافر سيعطهِ سمكا أكبر.

- معالجة تشقق زجاج النوافذ:

بالاستعانة بطلاء الأظافر الشفاف، يمكنك إصلاح تشقق في زجاج النوافذ لفترة موقتة حتى تستبدله.

- تثبيت الأزرار

إذ كنت ترغبين في تثبيت أحد الأزرار في الملابس جيدا، فبدلا من حياكته بالإبرة ضعي قليل من طلاء الأظافر الشفاف على الخيط الملفوف بالأزرار حتى لا ينقطع.

- علاج الشقوق البسيطة في السيارة

إن كانت لديك شقوق بسيطة في طلاء السيارة، فكل ما عليك فعله هو استخدام طلاء أظافر من اللون ذاته.

- الحفاظ على الإكسسوارات من التلف

بوضع طبقة من طلاء الأظافر الشفاف على الإكسسوارات، سوف يحميها من التلف سريعا.