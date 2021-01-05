احذر: تنظيف الأذن بأعواد القطن تسبب عواقب وخيمة.. إليك الأضرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتاد الكثيرون على استخدام أعواد القطن أو سلاكة الأسنان، الدبابيس وغيرها من الأشياء الضارة في تنظيف الأذن من المادة الشمعية الصفراء، وهذه العادة تسبب الكثير من الأضرار الصحية والمضاعفات.

هنا في التقرير؛ نقدم لكم أبرز العواقب الوخيمة التي تسببها هذه العادة، بحسب لما جاء في موقع "Cedars Sinai".

- يؤدي استخدام أعواد القطن إلى دفع المادة الشمعية إلى الداخل، وبالتالي عدم تواجده يزيد من فرصة الإصابة بالعدوي ومنع حماية الأذن من الأوساخ والأتربة.

- يمكن لسلاكة الأسنان والأعواد القطنية إلى حدوث ثقب في غشاء طبلة الأذن وفقدان السمع.

- في بعض الحالات الشديدة، يمكن يؤدي استخدام أعواد القطن إلى إتلاف العديد من الهياكل الحساسة خلف قناة الأذن، وبالتالي تسبب الصمم التام والدوار لفترات طويلة مع الغثيان والقيء.

- من الأضرار التي تسببها حدوث نزيف قوي في قناة الأذن، ومن ثم تدمير طبقة الأذن.

- حدوث الالتهابات القوية في غضاريف الأذن، وانتشار الالتهاب إلى الغدة النكفية، وانتشار الالتهاب إلى قاع الجمجمة، من المخاطر الصحية التي تسببها استخدام الأعواد القطنية.

- استعمال أشياء مدببة مثل سلاكة الأسنان، والدبابيس والمفاتيح، يؤدي إلى تلف الأذن.

- نظرًا لأن طبلة الأذن حساسة جدًا، يمكن أن تتمزق بسهولة إذا تم دفع أعواد القطن بعمق بطريقة خاطئة.

- ينصح للأشخاص الذين لديهم تراكم ثقيل في المادة الشمعية، بضرورة الذهاب إلى الطبيب لإزالة شمع الأذن بسهولة باستخدام آلة شفط.