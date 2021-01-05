أنشطة خطرة تساهم في انتشار كورونا بشكل أكبر.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

ينتشر فيروس كورونا بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، ما جعل الخبراء يهتمون بدراسة كيفية انتشار الفيروس بشكل أكبر، ليجدوا أن خطر انتقال كورونا يختلف بشكل كبير من حيث أماكن وأنشطة محددة، وبالتالي يمكن للشخص أن يكون مصدرًا للعدوى في مواقع أو مواقف معينة، وفقًا لموقع "eatthis".

واستعرض "eatthis" بعض الأنشطة التي تعرض الأشخاص لخطر الإصابة بفيروس كورونا، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

السفر بين الدول والمحافظات

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض (CDC)، فإن السفر من بلد لبلد أو بين المدن محفوفًا بالمخاطر، وهو يشمل دول العالم كلها وليس دول بعينها.

التجمعات الاجتماعية

واصل مركز السيطرة على الأمراض التحذير من أي تجمعات اجتماعية كبيرة، وتشمل هذه حفلات الزفاف والجنازات أو أنواع أخرى من الحفلات، فلا يجب الذهاب، وإذا كان هناك ضرورة لابد من ارتداء الكمامة في تلك الأماكن التي تشهد تجمعات، بحسب ما نصح المركز.

الأحداث الرياضية والحفلات

تم تسمية جميع الأحداث الرياضية أو الحفلات الموسيقية أو المسيرات على وجه التحديد من قبل مركز السيطرة على الأمراض على أنها تجمعات جماعية ذات مخاطر أعلى، والتجمع الجماهيري هو حدث مخطط أو عفوي يحضره عدد كبير من الأشخاص ويمكن أن يجهد موارد التخطيط والاستجابة للمجتمع المضيف للحدث، مثل حفلة موسيقية أو مهرجان أو مؤتمر أو حدث رياضي.

الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية

مثل التواجد مع مجموعة من الأشخاص يمارسون اللياقة في صالة الألعاب الرياضية دون ارتداء قناع فيروس كورونا.

وتشكل المساحات الداخلية المزدحمة خطورة كبيرة على انتشار فيروس كورونا، ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن "التواجد في حشود مثل المطاعم أو الحانات أو مراكز اللياقة البدنية أو دور السينما" أمر محفوف بالمخاطر.

المواصلات العامة

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن استخدام وسائل النقل العام مثل القطارات أو الحافلات أو التواجد في مراكز النقل مثل المطارات، ما يعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا، فيمكن أن يوفر التواجد في أي مكان مغلق مع أشخاص آخرين الفرصة لانتشار الفيروس.

السفر بالقارب

سواء كنت مسافرًا على متن سفينة سياحية أو قارب نهري، فبذلك يضع الشخص نفسه، في موقف محفوف بالمخاطر من COVID، ويحذر مركز السيطرة على الأمراض جميع الأشخاص بتجنب السفر على متن السفن السياحية، بما في ذلك الرحلات النهرية، في جميع أنحاء العالم، بسبب خطر الإصابة بـ COVID-19 أثناء الرحلات البحرية بالسفن العالية جدًا، ومن المهم بشكل خاص أن يتجنب الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بأمراض خطيرة السفر على متن السفن السياحية، بما في ذلك الرحلات النهرية .

كيف تنجو من هذا الوباء؟

حتى تتوقف الزيادة في أعداد الإصابات، ينصح بارتداء قناع للوجه، وتجنب الحشود الكبيرة، وعدم الذهاب إلى أماكن مغلقة، وممارسة نظافة اليدين، إضافة إلى الحصول على التطعيم عندما يصبح متاحًا.