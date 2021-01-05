تنسيقات كاجوال للشتاء من رجاء بلمير

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 يناير 2021 10:45 مساءً - رجاء بلمير مغنية مغربية يتابع حسابها على الإنستجرام أكثر من ٧ ملايين و٤٠٠ ألف متابع، حيث تحرص من خلاله على نشر الكثير من صور إطلالاتها المميزة، ومن وحيها نقدم لكِ اليوم أبرز إطلالاتها بالأزياء الشتوية، لخيار أنيق وكاجوال مناسب للمشاوير اليومية



إطلالات رياضية للشتاء من رجاء بلمير

اطلالة رياضية للشتاء من رجاء بلمير



تعتمد رجاء بلمير في خياراتها اليومية بمواقع التواصل الاجتماعي، على الإطلالات الرياضية المختلفة، ومن أبرز خياراتها بنطال وبلوڤر باللون الأزرق مع حذاء رياضي وقبعة بألوان حيادية، وسرحت شعرها بشكل ناعم ومنسدل لمظهر بسيط وأنيق، وفي إطلالة أخرى ظهرت بمعطف وبنطال باللون الفوشيا من علامة أديداس، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي أبيض وحقيبة بنية لخيار شبابي مميز

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خيار شتوي مريح من رجاء بلمير



كما أطلت ببلوڤر وبنطال باللون الزهري بتصميم رياضي مع حذاء أبيض لمظهر أنيق، واعتمدت إكسسواراتها باللون الذهبي، وفي إطلالة رياضية مناسبة للسفر تأنقت ببنطال وبلوڤر قصير باللون الرمادي المزين بكتابات من الجانبين، واعتمدت لمظهرها حذاءً ملونًا وأنيقًا للمسة عصرية.

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تنسيقات الجينز في الشتاء من رجاء بلمير

خيار شتوي بالجينز من رجاء بلمير



تفضل الكثير من الشابات اعتماد بناطيل الجينز في مختلف الفصول، لا سيما في الشتاء، لذا نسقت رجاء بلمير بنطال الجينز مع معطف أسود مطبوع بالنقوش الملونة، وأكملت مظهرها بقبعة زهرية، واختارت في إطلالة حيادية بنطال الجينز الأزرق مع معطف وبلوزة شتويين باللون البني، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي مميز

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المعطف الطويل باسلوب الكاجول من رجاء بلمير





كما تزينت ببنطال من الجينز مع بلوزة سوداء ومعطف طويل بني، وأكملت مظهرها بإكسسوارات حيادية لأناقة بسيطة، وفي خيار أكثر شبابية تألقت ببنطال من الجينز مع بلوڤر أبيض مطبوع برسومات وكتابات ملونة بالأزرق والبرتقالي لمظهر عصري، وفي الإطلالة الأخيرة تجملت ببنطال من الجينز الرمادي مع بلوڤر أزرق من الصوف وحقيبة سوداء للخصر، وانتقت لشعرها تسريحة الويفي مع المكياج الناعم.

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تنسيق الجينز الرمادي من رجاء بلمير



