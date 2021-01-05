زينب الحلو تطل بحذاء عسكري وفستان سهرة فهل تجرؤين على تقليدها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 يناير 2021 10:45 مساءً - هي مدونة وصاحبة موقع fashion pirate، زينب الحلو التي تمتلك على حسابها ما يزيد عن مليون ونصف متابع. تعيش زينب ما بين دبي ولندن وهي متزوجة وام لولد واحد. ظهرت زينب في بداية العام بإطلالة غريبة ومميزة إذ ارتدت الفستان الراقي الميتاليكي الذهبي الخالي من الأكمام مع سترة من الفرو الأسود وحذاء المحاربين الجلدي الأسود. هذا التناقض الغريب في إطلالتها هو ما جعلها مميزة، فالقطع غير متناسقة من حيث المبدأ ولكن النتيجة جاءت جذابة على نحو يثير الاستغراب، فكيف نحصل على إطلالة مماثلة؟





لقد أطلت زينب الحلو بفستان ميتاليكي تجدين زياً مماثلاً له إذا أحببت لدى غوتشي وقد اخترنا لك من ماركة بوتيغا فينيتا الحذاء نفسه ويمكنك ارتداء جوارب ممهورة بشعار غوتشي او فندي او ما تحبين. كما يمكنك أسوة بالمؤثرة الحسناء اختيار سترة من الفرو من ماركة غولدبيرغ. تميل زينب الحلو الى الإطلالات العصرية من سترات bomber puffy jackets وترتديها مع الدنيم بأسلوب بوهيمي لا يخلو من الاناقة. وقد ترتدي حذاء المحاربين ذي الطابع العسكري مع عدة إطلالات ويبدو لنا في كل مرة مختلفاً ولا يشبه نفسه، وذلك بفضل براعتها في حياكة ستايل متكامل من قطع مختلفة. ونراها تختار الاقراط الدائرية الغجرية الطراز أو تلك التي تجسد الشلال ولكنها عموماً تبتعد عن الأكسسوارات وتلتزم البساطة.





ملاحظة: القطع التي أعددناها لك من موقع mytheresa.com



وقد أعددنا لك أيضاً باقة من الخيارات المشابهة لذوق زينب لتحاكي طلة مماثلة.

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