للمحجبات.. إطلالات دافئة على طريقة روزي محمود

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 يناير 2021 10:45 مساءً - روزي محمود، إعلامية وبلوجر مختصة بمجال الموضة والجمال، ولأنها من أبرز المؤثرات المحجبات على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد جمعنا لكِ من وحي إطلالاتها على إنستجرام عدة تنسيقات شتوية محتشمة وأنيقة، فاستوحي منها ما يناسبك.

الفساتين الشتوية من روزي محمود

فستان شتوي من روزي محمود



اعتمدت روزي محمود في فصل الشتاء لهذا الموسم الكثير من الفساتين الأنيقة والمحتشمة بالأسلوب الشتوي الناعم، لذا تأنقت بفستان برتقالي مصمم بحزام أسود للخصر مع بوت أسود من الجلد الفاخر، وأكملت مظهرها بحجاب أبيض ونظارات شمسية ضخمة، ولخيار ثانٍ أطلت بفستان كارديجان بني مزين بحزام أسود للخصر مع معطف بكاروهات اللون البني، وأكملت إكسسوارات الإطلالة بالأسود لمظهر بألوان حيادية، وظهرت في الإطلالة الثالثة بفستان من المخمل الأسود المصمم بقَصَّة بليسيه من الأسفل، وأكملت مظهرها بحجاب بني وبوت أسود.

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تنسيقات المعاطف الطويلة للمحجبات

تنسيق المعاطف الطويلة على طريقة روزي محمود



المعاطف الطويلة قطعة أساسية في خزانة كل امرأة محجبة خلال هذا الشتاء، ولتنسيقها يمكننا أن نلهمك بعض الأفكار من روزي محمود، حيث نسقت معطفًا طويلًا بنيًّا مع بلوزة سوداء وبنطال من الجينز لخيار كاجوال، وأكملت مظهرها بوشاح بني وأزرق مع حذاء وحجاب باللون الأبيض لمظهر ناعم، واختارت في الإطلالة الثانية بنطالًا واسعًا من الجينز مع بلوزة زرقاء برقبة مرتفعة ومعطف رمادي طويل، وأكملت مظهرها بحجاب وحذاء باللون الأبيض وإكسسوارات ذهبية.

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خيارات كاجوال من روزي محمود بالجينز

اطلالة كاجول بالجينز في الشتاء من روزي محمود



الجينز قطعة متجددة وأنيقة تتناسب مع مختلف المواسم، لذا يمكنك تنسيقه في إطلالاتك اليومية بلا تردد، لذا ارتدَتْ روزي محمود بنطالًا من الجينز الأزرق وقميصًا أبيض مع بلوزة بنفسجية من الصوف، وأكملت الإطلالة بإكسسوارات ملونة مختلفة لزي عملي مناسب للشابات، وتألقت في الإطلالة الثانية ببنطال واسع من الجينز مع بلوزة زهرية ومعطف أسود من الجلد المزين بالفرو الأبيض لمظهر مناسب لكل المحجبات، كما تزينت بمعطف زهري مصمم بقبعة من الفرو وبلوزة بيضاء بطبعة ميكي الكرتونية وبنطال من الجينز الأزرق المصمم بقَصَّة واسعة لخيار شبابي مرح.