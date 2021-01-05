عبايات خليجية بألوان حيادية من أشواق الشقصية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 يناير 2021 10:45 مساءً - أشواق الشقصية، رائدة أعمال عمانية تمتلك أكثر من علامة مختصة بالجمال والموضة، ولأناقتها البسيطة استوحينا لكِ اليوم أبرز خياراتها بـ العبايات الخليجية ذات الألوان الحيادية الناعمة؛ لتحصلي على مظهر أنيق بسيط ومنسَّق بعناية.



عباية سوداء بأسلوب مميز من أشواق الشقصية

عباية سوداء بأسلوب مميز من أشواق الشقصية



لأن العبايات السوداء هي الأكثر تفضيلًا من قِبَل الكثيرات من النساء؛ وذلك لما توفِّره من حشمة وأناقة مميزة، فإننا نلهمك -عزيزتي- اليوم أبرز التصميمات من أشواق الشقصية، لتحصلي على مظهر مميز؛ حيث تأنقت بعباية سوداء واسعة مصممة بفصوص متناثرة مع فستان أخضر مميز، وفي خيار آخر أطلت بعباية سوداء فضفاضة مزينة على الأطراف بالزهور الذهبية لمظهر مناسب للحفلات البسيطة، وفي الإطلالة الثالثة ظهرت بعباية سوداء مصممة بأكمام بيضاء مطرزة بالفضي لمظهر يومي ناعم، كما ارتدَتْ عباية سوداء مصممة بالرمادي على الأكمام مع ملحقات باللون الفضي لمظهر ناعم وأنيق، ونسقت أيضًا عباية سوداء مصممة بأكمام خضراء على الأطراف لزي يومي بسيط.

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عبايات بألوان حيادية من أشواق الشقصية

عبايات بألوان حيادية من أشواق الشقصية



تفضل أشواق اعتماد العبايات ذات الألوان الحيادية لتمنحها مظهرًا ناعمًا وبسيطًا في مظهرها المختلف، ومن أبرز خياراتها عباية رمادية مصممة بخطوط بيضاء طولية من الأمام، وأكملت ملحقات الإطلالة بالأبيض لزي ناعم، وفي إطلالة ثانية اختارت عباية باللون البيج مزينة بالشراشيب على الأطراف، وأكملت مظهرها بمجوهرات ناعمة، وفي خيار يومي تزينت بعباية زيتية مزينة بقماش أزرق مع أبيض من المنتصف، كما تجملت بعباية بيضاء مطرزة بالفضي في الجانبين مع مجوهرات ذهبية ومكياج برغندي لإطلالة مناسب للصباح، وتألقت في الإطلالة الأخيرة بعباية خضراء مصممة بخطوط بيضاء طولية في الجزء العلوي من التصميم.

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