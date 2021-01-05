لشعر صحي ومميز.. استخدمي قناع المعجزة للشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 يناير 2021 10:45 مساءً - تحرص الكثير من النساء على معالجة شعرهن بطريقة طبيعية ومميزة، حيث يتعرض الشعر للعديد من العوامل التي تجعله تالفًا وباهتًا، لذا ننصحك -عزيزتي- باستخدام قناع المعجزة للشعر، ونُعرفك فيما يلي على طريقة عمله بمكونات طبيعية وآمنة على شعرك



فوائد قناع المعجزة للشعر وطريقه عمله

قناع المعجزة للشعر



يساعد قناع المعجزة على الحد من تساقط الشعر بشكل تدريجي، كما يمنح الشعر لونًا مميزًا ويساعد على زيادة لمعانه وتقويته، وزيادة كثافته، ولصنعه اتبعي الخطوات التالية:



ضعي ثلاثة أكياس من الشاي الأسود في كوب من الماء المغلي واتركيه بضع دقائق حتى يذوب تمامًا

ثم ضعي ملعقتين من النسكافيه وملعقتين من بودرة الكاكاو، وانتظري حتى تذوب المكونات

أضيفي بعد ذلك ملعقة واحدة من القرنفل المطحون مع أربع ملاعق من الحناء أو السدر، وواصلي تحريك الخلطة

أضيفي ملعقة من العسل وملعقة صغيرة من المحلب و٣ ملاعق كبيرة من الزبادي، وواصلي تحريك الخليط حتى تحصلي على مزيج متجانس

أضيفي عصير نصف حبة من الليمون الطازج وواصلي التحريك لتحصلي على قناع متماسك، ثم اتركيه مدة نصف ساعة في درجة حرارة الغرفة

مشّطي شعركِ جيدًا للتخلص من أي عقد فيه، وبعد ذلك ضعي المزيج على شعركِ بدءًا من الجذور وانتهاء بالأطراف، واتركيه على شعرك من 3 إلى 6 ساعات مع تغطية رأسك بقبعة الاستحمام أو كيس من البلاستيك

اغسلي شعرك بعدها بالماء الفاتر جيدًا للتخلص من بقايا القناع

العناية بالشعر





وننصحك بإضافة القليل من الشامبو الخاص بصبغة الشعر أثناء الغسل، ويمكنك تكرار الوصفة من مرة إلى مرتين أسبوعيًّا، وفي حال كان شعرك أكثر عرضة للجفاف يمكنك فرك جذوره وأطرافه بزيت جوز الهند المركَّز، واتركي الزيت عليه ليلة إضافية بعد تغطيته بالطاقية البلاستيكية، وبذلك تضمنين عدم تعرّض الشعر للجفاف تمامًا



وتجنبي استخدام الماء الساخن في غسل شعرك؛ لتجنب بهتان لونه ومن ثم زواله، واحرصي دومًا على شطف الشعر بالماء البارد في نهاية الاستحمام، أو بمنقوع البابونج البارد الذي يحافظ على لمعان الشعر ولونه

