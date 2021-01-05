أروى تهاجم مذيع حلقة رانيا يوسف: قلة أدب ولو مكانها كنت ضربته «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هاجمت الفنانة اليمنية أروى الإعلامي نزار الفارس، الذي أجرى مع الفنانة رانيا يوسف في الحلقة المثيرة التي أذيعت على قناة «الرشيد»، بسبب الأسئلة الجريئة التي وجهها لها.

وخرجت أروى في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على «سناب شات»، مهاجمة المذيع: «أنا ما بعرف المذيع، لكن عيب هذه الأسئلة، لوين راح الإعلام أنه مذيع يسأل سيدة على مؤخرتها يعني لازم المؤخرة».

وتابعت الفنانة اليمينية: «أنا لو مكانها كنت ضربته وتركت الاستوديو ومشيت وسبيته، لكن هي حبت تبين أنها كول والموضوع مش فارق معها، كان لازم تفرمل على إجابتها، لكن العتب ما عليها في الإجابة، رانيا يوسف حرة بملابسها ولكن نسألها بشكل ما يجرح الضيف».

واستطردت أروى في هجومها على المذيع: «لو أنا مكانه كنت سألته عن ملابسها المثيرة، ولكن هو أراد أن يضع كلمة مؤخرة عشان يجذب الانتباه، لكن أين الرقابة على الإعلام؟ كيف يسمح لنفسه أن يكون أمامه سيدة ويقول هذه الكلمة بوجهها؟ يا أخي والله عيب، هذه ما شاطرة هذه قلة أدب وتخطي للحدود وإهانة للضيف، قال يعني هو الجريء، كيف وصل الحال بالحوارات الإعلانية لهذا المستوى؟».

حوار رانيا يوسف المثير

وكان لقاء الفنانة رانيا يوسف، شهد العديد من التصريحات المثيرة للانتقادات والهجوم، كان أولها هو التباهي عن المؤخرة، ومن ثم إثارتها للجدل بتصريحها عن الحجاب، حين سئلها المذيع: «امتى نشوفك بالحجاب؟» وعلى الفور ردت الفنانة: «ياساتر ليه، أنا مستورة من غيره وأحلى من غيره».

وتابعت أيضًا في ردها: «من امتى اتفرض علينا الحجاب يا جماعة، من التمانينات!، احنا المصريين طول عمرنا مش محجبات.. حتى زوجات المشايخ مكانوش محجبات».

وانتشر مقطع فيديو جديد أيضًت عبر «إنستجرام»، تحدثت من خلاله عن الأنباء المتداولة حول زواج الفنان عمرو دياب من الفنانة دينا الشربيني، عرفيًا، بحسب سؤال المذيع.

ووجه المذيع سؤاله إلى الفنانة، قائلًا: «دينا الشربيني متجوزة عرفيًا من عمرو دياب؟»، فأجابته منكرة معرفتها بذلك: «أقسم بالله ما أعرف.. ولا بتدخل أصلًا».

وأكدت أيضًا على رأيها في رفضها للزواج العرفي: «أنا لو عليّا ماقبلش.. أنا حرة حتى لو بحبه»، وتابع المذيع في سؤاله عن السبب وراء لجوء فنان للزواج العرفي، فردت عليه: «أكيد عنده ظروف يا جماعة.. فيه ظروف اجتماعية ممكن يتحط فيها».