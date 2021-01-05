«هجيبك من غير هدوم».. حكاية مكالمة تسببت في انتحار طالب بعد رفض خطبته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عند مواجهة الأزمات في بعض الأحيان يجد الكثير من الأشخاص الانتحار كوسيلة للتخلص من مشكلاتهم المعقدة، والتي قد تتسم ببساطتها في أعين الآخرين لكنها تصبح بمثابة السد المنيع بالنسبة لأصحابها، أسرار عديدة ومختلفة تحمل بين طياتها المواقف الغريبة تعج بها دفاتر الطب والعلاج النفسي، «هن» تواصل مع الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، ليروي أغرب ما مر به في عيادته الخاصة.

طالب يتخلص من حياته بالقفز من الطابق السابع

في أحد أحياء مدينة نصر، ومنذ عامين، وبدلا من التركيز في مذاكرة دروسه والتفوق في مرحلته التعليمية الشائكة، التي ستؤهله إلى الحياة الجامعية، حيث مستقبله القادم، انشغل طالب في الصف الثاني الثانوي بحبه الشديد لزميلته في المدرسة، حتى قرر بصورة مندفعة خطبتها وعرض الأمر على والديه كي يحصل على موافقتهما.

«الولد اتعلق بواحدة زميلته في الفصل بشكل كبير لدرجة إنه تقريبا اتجنن بحُبها، وبعدين قرر يروح لوالده ووالدته علشان يقنعهم إنه يخطبها، وراسه وألف سيف إنه يخطبها، وبعيدن فتح الموضوع مع البنت نفسها، وكلم والدتها».. حسب الدكتور جمال فرويز.

واستطرد استشاري الطب النفسي: «والدة البنت اتفاجئت باتصاله بيها على تليفون البنت واتعاملت مع الموقف بمنتهى الهدوء، وقالت له ذاكر بس الأول وهي كمان هتذاكر، وركزوا في دراستكوا دلوقتي، وبعدين موضوع الارتباط والخطوبة ده هيجي بعدين».

وتابع «فرويز»: «لحظ الولد السيء، اتصل تاني على تليفون البيت بسبب إصراره الشديد على موافقة أهلها، فوالد البنت المرة دي رد عليه، ومكانش يعرف القصة من الأول، ولما الولد فتح معاه الموضوع، الأب اتعصب عليه وزعق للولد، وقاله هجيبك من بيتك من غير هدوم «بلبوص»، لو اتصلت هنا تاني.. الولد بشكل مفاجئ، حصله انهيار عصبي بعد المكالمة وطلع الدور السابع في عمارتهم ورمى نفسه».