3 نساء أثرن الجدل بصور مع عمرو دياب: مطربة وفنانة وعارضة أزياء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ الحديث حول انفصال الفنان عمرو دياب عن الفنانة دينا الشربيني عاطفيًا، وتعد أخبارهما مادة جاذبة للمتابعين، خاصة أن علاقتهما العاطفية شهدت الكثير من المواقف والمشاهد الرومانسية.

وعقب الحديث عن الانفصال العاطفي، انتشرت بعض صور الفنان عمرو دياب، ظهر خلالها بصحبة فتاة أخرى، مما أثار الجدل والحديث مرة أخرى، وجاء آخرها هو ظهوره مع عارضة أزياء أجنبية.

ويرصد «هن» 3 صور مثيرة انتشرت للفنان عمرو دياب:

عمرو دياب مع عارضة أزياء أجنبية

خلال الساعات الماضية، انتشرت صورة للفنان عمرو دياب مع فتاة حسناء وهي تحتضنه، وصفته بأنه أفضل مغني في العالم.

وبالبحث تبين أن الفتاة كارولينا، تعمل عارضة أزياء، كما أنها بلوجر مهتمة بأخبار الموضة والتجميل ورحلات السفر حول العالم، ومتزوجة ولديها طفلة.

عمرو دياب مع إيمي سالم

وعقب أيام من الحديث حول انفصال الهضبة ودينا الشربيني، تداول وقتها صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تجمع بين عمرو دياب والفنانة إيمي سالم، مقترنة بتعليق: «اعشق الرابعة.. شكلها مؤامرة».

انتشار الصورة جعل البعض يخمن بوجود علاقة عاطفية تربط الثنائي، لكن حقيقة الصورة تعود لعيد ميلاد الهضبة الماضي، وكانت الفنانة دينا الشربيني متواجدة وقتها في حفل عيد ميلاد الهضبة.

كانت إيمي سالم نشرت وقتها، صور من الحفل عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، معلقة عليها: «كل سنة وأنت الهضبة كل سنة وأنت ناجح وعالمي.. كل سنة وأنت مختلف وفي حتة لوحدك.. والأهم كل سنة وأنت بصحة وسعادة وراحة بال».

عمرو دياب ومطربة يونانية

وفي الوقت الذي بدأ فيه الحديث عن نشوب خلافات بين الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، أثارالهضبة الجدل وقتها، حين نشر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لفتاة حسناء دون تعليق.

وتفاعل وقتها متابعيه في التعليق على الصورة: «مين دي؟.. هو انت سبت دينا؟.. وهي فين دينا»، واتضح بعد ذلك أن الفتاة الحسناء هي مطربة يونانية تدعى إيريني بابادوبولوز، من كازاخستان، وتهتم بمتابعة الهضبة عبر حساباتها الرسمية، كما أنها شاركت في كليبه الجديد «أهي أهي».