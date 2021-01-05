ابنه روبي تخطف تريند السوشيال ميديا.. ومتابعون: أحلى من أمها «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع تصدر الفنانة روبي تريندات محركات البحث، على مدار الأيام القليلة الماضية، عقب ظهورها في حلقة رأس السنة مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة»، تداول مؤخرًا نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا جمعت الفنانة بابنتها «طيبة» والتي تجمعهما ملامح متشابهة بشكل كبير.

ونالت الصور استحسان الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فجاء من بين التعليقات: «يجننوا، أحلى من أمها بكتير، ربنا يحفظهم».

وتميزت الطفلة «طيبة»، بتطابق ملامحها الكبير مع والدتها، حيث حملت البشرة السمراء والشعر الأسود الطويل.

روبي أول تريند في 2021

وفي أول أيام العام الجديد، تصدرت الفنانة روبي محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسهم موقع «فيسبوك»، عقب ظهورها برفقة مطرب الراب ويجز، خلال حلقتهما مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» على فضائية DMC.

وخلال الحلقة أدت روبي رقصة مميزة، برفقة ويجرز، على أنغام أغنية «باظت»، والتي نالت تداولا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من هو ويجز التي شاركته روبي الرقص والغناء؟

هو مغني راب، اشتهر على مدار الأعوام القليلة الماضية بتقديم بالعديد من الأغاني التي تعتمد على الكلمات الغير معتادة أو المفهومة، مع موسيقى المتنوعة بين الهادئة والصاخبة.

ويذكر أن منصة «سبوتيفاي» أعلنت في نهاية عام 2020، عن أنجح الأغنيات الأكثر استماعا لهذا العام، مؤكدة أن مغني الراب ويجز حصد العديد من المراكز، إذ حققت أغنيته «دورك جي» المركز الأول، فيما تصدرت أغنية «واحد وعشرين» المركز الثاني، وجاءت أغنية «الغسالة» في المركز الرابع، وأغنية «بالسلامة» المركز التاسع، وجاءت أغنية «سكرتي» في المركز العاشر.

وكانت أغنية «سالكة» هي آخر الأغنيات التي قدمها ويجز بمشاركة مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

خط موضة باسم ويجز

أطلق مغني الراب ويجز، خلال الفترة الماضية خط موضة حمل اسمه، لعرض ملابس تشبه موديلات ونماذج ملابسه.