سوسن بدر «متألقة» في أحدث جلسة تصوير بعد تعرضها للتنمر (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعيش الفنانة سوسن بدر أزمة في الفترة الأخيرة نتيجة لتعرضها للتنمر من قبل بعض متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، واليوم نشرت الفنانة صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بدت فيها متألقة كعادتها، عقب أيام قليلة من تعرضها لإساءة من متنمر تمنى لها الموت.

وظهرت سوسن بدر، اليوم، بإطلالتين جذابتين، حيث تألقت في المرة الأولى، بفستان أزرق داكن، «وان شولدر» تميز بكونه «تايبست» مُجسم أظهر رشاقتها، بتوقيع saraonsi مع مكياج بدرجات الأزرق الجذابة.

بينما ظهرت الفنانة في الإطلالة الثانية، بفستان طويل باللون المارون، تميز بكونه بأكمان طويلة ومُجسم، بتوقيع ouadsarkis، واعتمدت على مكياج بدرجات النيود، بتوقيع «rashad».

وعلى الفور حظيت الصور على الآف تسجيلات الإعجاب، بخاصة من زميلاتها الفنانات، على رأسهن، عبير صبري، منى زكي، رانيا يوسف، جومانا مراد، وهنادي مهنا.

وتفاعل العديد من المتابعين مع إطلالات الفنانة، واصيفين إطلالتها بـ نفرتيتي، خاصة بسبب تسريحة شعرها الكلاسيكية التي تشبه ملكات الفراعنة، والتي تظهر الشعر الأبيض المخالط لدرجات الأصفر بتوقيع yousefalashkar.

أزمة سوسن بدر والتنمر

وكانت الفنانة تعرضت مؤخرًا للتنمر، عبر أحد التعليقات بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث شاركت منشور تعازي عقب وفاة المخرج السوري حاتم علي، ليرد عليها أحد المتابعين، قائلًا «عقبالك».

لك تكن تلك المرة هي الأولى، حيث قامت إحدى السيدات بالاعتداء لفظيًا عليها، بسبب صورة عفوية للفنانة داخل سوبر ماركت، لترد عليها سوسن بدر غاضبة: «حقي أعيش ومش هتدفنونا بالحيا مش بتكلم عليا كفنانة لكن كأي ست بتكبر محامية أو طبيبة أو محامية، الست ديه قالتلي شتيمة وحشة أوي مش هينفع أقولها».

وتابعت: «هو أنا عملت زيك وعلقت على لبسك ولون شعرك».

وكانت الفنانة أيضًا تعرضت لتعليق حمل العديد من التنمر، بعدما شاركت مقطع سابقًا للفنان حسين الجسمي، ليرد أحد متابعيها، قائلًا:«إنتي لسه عايشة»، وعلى الفور ردت الفنانة «الحمد لله وبعدين بتسأليني أنا ليه؟ اسألي ربنا سبحانه وتعالى كاتب لكل إنسان عمره».