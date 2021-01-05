محمد قمصان يوصي والدته: «السرطان انتشر.. ادفنيني بالنهار علشان بخاف»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في تطور جديد لمرضه، أبكى الشاب محمد قمصان محبيه بعد تدوينة حزينة نشرها على صفحته بموقع «فيس بوك»، أعلن فيها عن تدهور حالته الصحية وتمكن السرطان منه، ولكن الأصعب في منشور صاحب العشرين عاما أنه أعاد جلسة تصوير جمعته مع والدته وكأنه يودعها «خلاص أخدت حظي من الدنيا».

نوال عثمان، والدة مُحارب السرطان محمد قمصان، كانت بطلة قصته الحزينة التي شاركها متابعيه بعدما قرر ابن قرية سنهور بمحافظة كفر الشيخ التوقف عن العلاج الذي نال من صحته، موجها الشكر لوالدته الجندي المجهول في رحلته ضد المرض الخبيث، ناصحًا ذويه من محاربي المرض بالتحلي بالقوة ومواجهة المرض حد الانتصار.

عام واحد فقط كان قادرًا على قلب حياة البطل المُحارب رأسًا على عقب، بعدما أصيب بسرطان الدم، ليقرر التوقف عن تلقي جرعات العلاج الكيماوي: «قررت إني مش هتعالج تاني علشان جسمي مش مستحمل ونتائج التحاليل في الأول كانت كويسة، بس دلوقتي كلة زي الزفت، علشان أيه كل ده، أنا هعيش واستمتع بالي فاضلي من أيام ايًا كانت عددها، مع أهلي والناس اللي بحبهم وبيحبوني».

وتابع: «محدش بيختار الموت والمرض بس بنختار نعيش اللي فاضلنا إزاي ومع مين، مفيش ترتيب أمور المرة دي، أنا مش هرتب أموري ولا هظبط حياتي الموضوع المرة دي أكبر من المرة اللي فاتت المرة، دي أكبر من شهرين تلاتة، وهطلع سليم المرة دي مختلفة دي عملية وزرع نخاع، ونسبة الفشل فيها 50% يعني ياصابط ياخابت وحتة لو صابت ممكن جسمي يرفض النخاع في أي وقت».

وحاول «قمصان» توجيه العديد من الرسائل لوالدته، عقب قرار وقف العلاج، من خلال حسابه الشخصي، ما أثار تفاعل واسعًا معه.

طول عمرك سنداني

استغل «محمد» عيد ميلاد والدته، للتعبير عن امتنانه لجهودها معه، بإعادة نشر جلسة التصوير الشهيرة التي جمعته بها، مُعلقًا: «بدعي ربنا يشفيني ويقويني وأرجع تاني سندك وضهرك زي ما إنتي طول عمرك سنداني، كل سنه وانتي سندي في الحاجة الصغيرة قبل الكبيرة، كل سنه وانتي مقوياني ربي أوصيك أمي خيرًا وأنت خير من أوصى فإن سألك فأعطه .. وإن دعاك فاجبه».

وتابع: «فاكر تعب الليالي ومحدش جنبي غيرك، فاكر كل كلمة فاكر لما بعيط من التعب وانتي كمان تعيطي، وتقوليلي أنا مش عارفه أعملك ايه، في ايدي ايه أقدر أعمله وأنا مش هتاخر ثانية، فاكر لما كنا بنروح للدكتور وتقوليله أنا عايزه أفهم ابني فيه ايه أقدر أعمله ايه اساعده إزاي، ودموعك محبوسة وتظهري في كل ثقة عشان مضعفش وكل مجيب سيرة التعب تقوليلي انت مفكش حاجه انت زي الفل وهتبقى زي الفل، والله صدقني يابني هتتعالج وهتبقى أحسن من الأول مليون مرة، دومتي يا أمي ودام وجودك وداعمك، بدعي ربنا تعيشي لحد اليوم اللي اقدر اردلك فيه كل حاجة حلوة عملتيها عشاني، دومتي انتي باقية فليذهب الجميع».

ادفنيني بالنهار بخاف من الضلمة

كانت الوصية التي لاقت تأثر وتفاعل كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قرر «قمصان» تدوين كلمات حملت في طياتها وصية لوالدته، قائلًا: «السرطان انتشر خلاص إن لله وانا إليه راجعون، بقالي أربع سنين صابر وراضي وطول الوقت بقول وبشر الصابرين وصيتي أن اندفن بالنهار بلاش بالليل بخاف من الضلمه ياما والله اطلعلكوا من تربتي».

وتابع الشاب: «انا خدت حظي في الدنيا بالمرض والمستشفيات فاضلي المكافأة بالجنة وجع طول الليل هينتهي العلاج هينتهي تعب أمي هينتهي عايز منكوا طلب ادعوا لـ أمي وأخواتي وكل الناس اللي بيحبوني بالصبر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه».

وكانت «الوطن» نشرت القصة الكاملة لرحلة محمد مع السرطان، بعنوان محمد يحارب السرطان بـ"فوتوسيشن" بصحبة والدته: "أنا أقوى منه"