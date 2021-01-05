«قبرها ووالدها الراحل».. تفاصيل كابوس شاهدته سعاد نصر قبل وفاتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يمر البوم 14 عامًا على وفاة «ماما مايسة» الفنانة سُعاد نصر، التي عُرفت بأدوارها الاجتماعية البسيطة وحضورها المميز، وتنوعها بين الدراما، والكوميديا، وأدوار الشر والكيد أحيانًا.

سعاد نصر، أشهر أمهات الدراما، بدورها قي مسلسل «يوميات ونيس» أمام الفنان الكبير محمد صبحي، شاركته الرحلة بصحبة الأبناء، التي تركتهما مُبكرًا، في 5 يناير 2007، عقب إجرائها عملية شفط دهون، انتهت بوفاتها بعد إبقاءها في الغيبوبة لفترات طويلة جدًا، تاركة إرث فني يقرب من 150 عملًا.

حلم بسيط، لكنه مُفزع ربما كان إشارة لوداع الفنانة، شاهدته «نصر» قبل وفاتها، لم تستطيع الانتظار لتتصل على الفور بالشيخ سيد حمدي، محاولة تفسير هذا الحلم.

استشارة من الشيخ سيد حمدي

ففى يوم 26 ديسمبر من عام، 2005، تحديدًا فى العاشرة مساء، اتصلت الفقيدة بالشيخ سيد حمدي، لتستشيره فى رؤية حلمها وكان الحلم كالتالي: «حذائها» يسقط منها ثم رأت والدها المتوفى يرجعه إليها ثم اصطحبها والدها إلى غرفه ضيقة وجلست معه لمدة 7 أيام، وقالت له يا أبي أريد توسيع هذه الغرفة.

ما هو تفسير هذا الحلم؟

بحسب ما ذكره الشيخ الراحل في تصريحات له، أن الفنانة اتصلت به قبل دخولها المستشفى بيوم واحد لتفسير حلمها، أكد أنه فسر لها الحلم على الفور، قائلًا: «قلت لها إن سقوط الحذاء يعني الوقوع في ورطة أو مصيبة عاجلة، أما الغرفة التي تريد توسيعها فهي قبرها، والأيام السبعة، اكتمال الأسبوع أو العام».

وتابع: «قلت لها أن طلبها بتوسيع القبر يتحقق بالتوبة إلى الله والندم، وردت علي قائلة بأنها تنوي تغيير مسار حياتها، والبداية من جديد».

يذكر أن الفنانة رأت هذا الحلم ليلة دخولها المستشفى التي دخلتها ولم تخرج منها إلا على القبر.