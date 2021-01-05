رانيا يوسف عن الحديث حول زواج الهضبة عرفيا: لو عليا ماقبلش «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو متداول عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من الحوار المثير للجدل الذي أجرته الفنانة رانيا يوسف، في برنامج «مع الفارس» المذاع عبر قناة «الرشيد» العراقية، تحدثت من خلاله عن الأنباء المتداولة حول زواج الفنان عمرو دياب من الفنانة دينا الشربيني، عرفيًا، بحسب سؤال المذيع.

ووجه المذيع سؤاله إلى الفنانة، قائلًا: «دينا الشربيني متجوزة عرفيًا من عمرو دياب؟»، فأجابته منكرة معرفتها بذلك: «أقسم بالله ما أعرف.. ولا بتدخل أصلًا».

وأكدت أيضًا على رأيها في رفضها للزواج العرفي: «أنا لو عليّا ماقبلش.. أنا حرة حتى لو بحبه»، وتابع المذيع في سؤاله عن السبب وراء لجوء فنان للزواج العرفي، فردت عليه: «أكيد عنده ظروف يا جماعة.. فيه ظروف اجتماعية ممكن يتحط فيها».

حوار رانيا يوسف المثير

وشهد لقاء الفنانة رانيا يوسف، العديد من التصريحات الجريئة والمثيرة للانتقادات والهجوم، كان أولها هو التباهي عن المؤخرة، وانتشر الفيديو الذي عرف بـ«حوار المؤخرة»، وما زاد الغضب هو استشهادها بآية قرآنية: «وأما بنعمة ربك فحدث».

وكان انتشر المقطع المحذوف من الحلقة المثيرة، والتي تحدثت فيها الفنانة رانيا يوسف عن الحجاب، حين سئلها المذيع: «امتى نشوفك بالحجاب؟» وعلى الفور ردت الفنانة: «ياساتر ليه، أنا مستورة من غيره وأحلى من غيره».

وتابعت أيضًا في ردها: «من امتى اتفرض علينا الحجاب يا جماعة، من التمانينات!، احنا المصريين طول عمرنا مش محجبات.. حتى زوجات المشايخ مكانوش محجبات».

وأضافت رانيا يوسف في حوارها، أنها مرتاحة في حياتها جدًا، وأن تفكيرها تغير آخر سنوات من تجارب الحياة وأصبحت على يقين أن السعادة تكون بناء على قرار من الإنسان نفسه، وأن الطفلة التي بداخلها مازالت موجودة وأنها تكون مثل الطفلة على «الريد كاربت».