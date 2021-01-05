زينة تتحدث عن موقفها من الحب والزواج: «عز» مكرهنيش في الرجالة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة زينة عن موقفها الحالي من الحب والزواج، خاصة بعد أزمتها مع الفنان أحمد عز، وجاء ذلك من خلال مداخل هاتفية مع برنامج «ET بالعربي».

وأوضحت «زينة»، أنه بعد تجربتها مع «عز»، اختلفت مشاعرها نهائيًا: «مكرهنيش في الرجالة، بس مشاعري ماتت قدام أي راجل، والموضوع مش شاغل دماغي خلاص».

وتابعت: «أنا اخواتي وولادي ووأصدقائي رجالة، ومش شرط علاقة حب وكدا، ممكن يبقى حب أخوي أو حب للولاد أو حب صداقة، لكن حب زواج دا مش موجود، وأنا تمام أوي».

متعودة أفشل

واستطردت الفنانة زينة عن مشاعرها: «معنديش حب مستقبلي، وأنا إنسانة متعودتش أفشل، ولما فشلت كان خارج إرادتي، ودا خلاني محبش أعيد التجربة تاني وأنا كويسة ومش بستسلم للفشل وأكيد هلاقي مليون حد يحبني، لكن أنا معنديش استعداد».

وانتقلت بعد ذلك في حديثها عن الأشياء الي قررت تتخذها في العام الجديد: «هحاول أبطل أخاف وأتعايش، لإني مش قادرة اتعايش، وهلم إيدي شوية، وأنا بصرف كل اللي بيجيلي، ودلوقتي بقيت واحدة مسئولة، وقررت أجيب كشكول وأعمل نوتس وأكتب فيها الفلوس اللي عليا واللي معايا واللي هصرفها، وهمسك إيدي في ايه».

وتحدثت أيضًا عن قصة الحب التي تجمع المطربة الأمريكية جينيفر لوبيز وخطيبها أليكس رودريجرز: «بالرغم من كل صور الحب والغرام اللي بتنشرها المطربة جينيفر لوبيز مع خطيبها، إلا أنها لا أشعر أن ما بينهما قصة حب حقيقية».

وتابعت أيضًا عن هذه العلاقة: «رغم أن من يشاهد الصور قد يحسدهما على العلاقة التي تجمعهما لكني لا أراها كذلك، عندي إحساس أنه بيخونها وبيستغلها».