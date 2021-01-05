الامارات | الصين: السجن لشبكة تهرّب حراشف آكل النمل في شحنات من الزنجبيل

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: السجن لشبكة تهرّب حراشف آكل النمل في شحنات من الزنجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حكمت محكمة صينية، اليوم الثلاثاء، بالسجن لفترات تصل إلى 14 عاماً في حق 17 شخصاً بتهمة إدخال أطنان من حراشف آكل النمل الحرشفي بصورة غير قانونية من نيجيريا.

وذكرت محكمة في مدينة ونتشو في شرق الصين أن الشبكة أدينت باستيراد 23 طناً من حراشف آكل النمل الحرشفي، وهي أكثر الثدييات مواجهة لخطر الانقراض في العالم، بقيمة 180 مليون يوان (28 مليون دولار) من نيجيريا بين عامي 2018 و2019.

وحُكم على رجلين وُصفا بأنهما «العقل المدبر» للشبكة، بالسجن بين 13 و14 عاماً، فيما حُكم على الآخرين بالسجن فترات تراوح بين 15 شهرا و12 عاما.

وذكرت المحكمة أن حراشف هذه الثدييات كانت تُهرب مع بضائع أخرى بصورة مموهة داخل «شحنات من الزنجبيل».

وكانت الصين شطبت حراشف آكل النمل الحرشفي من قائمتها الرسمية للمنتجات ذات الفائدة العلاجية في يونيو الماضي، كما رفعت تصنيف الحيوان إلى أعلى مستوى حماية في البلاد بسبب أعداده المتناقصة.

وتُستخدم حراشف هذه الحيوانات في الطب التقليدي الصيني لعلاج جملة من الأمراض والمشكلات الصحية بينها جلطات الدم، رغم عدم وجود أي دليل علمي على فائدتها الطبية.

وخلصت دراسات أجريت العام الماضي إلى أن آكل النمل الحرشفي كان الوسيط الذي نقل فيروس كورونا المستجد إلى البشر عند ظهوره لأول مرة في سوق في مدينة ووهان الصينية. ومنذ تلك الفترة، حظرت الصين بيع الحيوانات البرية لاستخدامها كمصدر غذائي في مثل هذه الأسواق.

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