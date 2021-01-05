الامارات | بينها الشاي الأخضر والشوفان.. حلول بسيطة تساعد على حرق دهون البطن

شكرا لقرائتكم خبر عن بينها الشاي الأخضر والشوفان.. حلول بسيطة تساعد على حرق دهون البطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «فرويندين» الألمانية أن هناك بعض الأطعمة التي تفيد في التخلص من دهون البطن، والمساعدة على حرق الدهون بشكل عام.

ومن بين أفضل الحلول لحرق الدهون الحبوب الكاملة، ويأتي دقيق الشوفان، على وجه الخصوص، كأحد الخيارات الجيدة في هذا الغرض.

وتعد البروتينات العديدة الموجودة في البيض علاجاً حقيقياً لدهون البطن، كما أنها تساعد في بناء العضلات، والتي بدورها تحرق السعرات الحرارية، علاوة على أن الكالسيوم الموجود في منتجات الألبان يعد من العناصر المهمة التي تساعد الجسم على حرق الدهون.

وأيضاً تعتبر المكسّرات من أهم الأطعمة المساعدة على التخلص من الدهون، لاحتوائها على الألياف والبروتينات والدهون الجيدة، خاصة الموجودة في الجوز واللوز.

كما أن تناول الشاي الأخضر يفيد في التخلص من دهون البطن، لاسيما إن صاحبه مجهود بدني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news