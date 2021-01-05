بعد إثارتها الجدل.. تعرف على الفتاة التي احتضنت عمرو دياب في دبي (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ما زالت رحلة الفنان عمرو دياب في دبي تحمل المزيد من المفاجآت، والتي أصبحت تشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر.

البداية كانت مع ظهور أسرة الهضبة بنفس المكان المتواجد فيه خلال احتفالات رأس العام الجديد 2021، الأمر الذي فسره البعض على أنه عودة لعلاقة المياه لمجاريها بين عمرو دياب وزوجته الأولى زينة عاشور.

ولم يمر الكثير، إلا وظهرت الفنانة دينا الشربيني في دبي أيضًا، بنفس توقيت وجود الهضبة هناك، وذلك عقب أنباء عن انفصالهما.

واليوم، نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمع بين الهضبة وفتاة حسناء، حيث ظهرت وهي تحتضنه، واصفة عمرو دياب بأنه أفضل مغني في العالم.

ويرصد «هن» 7 معلومات عن الفتاة التي ظهرت بصحبة الفنان عمرو دياب

- تدعى Karolina Zubkova

- تعمل كـ بلوجر، حيث تشارك متابعيها كل ما هو جديد في الموضة والتجميل ورحلات السفر حول العالم.

- تعمل عارضة أزياء، واستحوذت على إعجاب مصممي الأزياء في جميع أنحاء العالم.

- حصلت على جوائز هوت كوتور.

- تشارك متابعيها العديد من صور توثق رحلاتها حول العالم.

- متزوجة ولديها طفلة.

- لديها ما يقرب من ربع مليون متابع، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكان الفنان عمرو دياب، نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، احتفالا بقدوم العام الجديد، معلقًا: «سنة جديدة سعيدة.. باي باي 2020 وأهلًا بـ2021».

ثم عاودت زينة عاشور عبر خصية القصص المصورة «استوري» تنشر صورة لبرج الخليفة خلال الاحتفال بالعام الجديد 2021، والتي ظهر فيها أبناؤهم بنفس المكان رفقة أصدقائهم.

ولم تمر ساعات إلا وظهرت الفنانة دينا الشربيني في دبي، برفقة الفنانة سلمى أبوضيف.

وكانت أكدت مصادر خاصة لـ «هن» خلال الفترة الماضية انفصال الفنان عمرو دياب، عن الفنانة دينا الشربيني عقب علاقة ارتباط استمرت لفترة طويلة.