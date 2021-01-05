للسيدات.. علامات تكشف «لحم الحمير»: بقع زيتية ورائحة أسطبل

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد اللحوم من الأغذية سريعة الفساد وذلك لاحتوائها على الألياف ونسبة رطوبة عالية من الماء، ولذلك وجب الاعتناء بكيفية حفظها بعد ذبحها أو شرائها. ونصحت الدكتورة نانسي النجار، طبيبة بيطرية بإدارة النزهة البيطرية، المواطنين بضرورة اتباع عدة خطوات لضمان الحصول على لحوم ذات جودة عالية والتفرقة بين اللحوم الجيدة والفاسدة، نستعرضها كالتالي..

- تجنب غسل اللحوم بعد شرائها وقبل تخزينها في الثلاجة أو الفريزر وفي حالة الرغبة في غسلها يفضل قبل الطهي مباشرة، لأن الرطوبة تساعد على نمو البكتريا.

-عند شراء لحوم مذبوحة في نفس اليوم أو في حالة لحوم الأضاحي يجب تبريدها على رف الثلاجة «الرف الأول تحت الفريزر» لمدة 12 إلى 24 ساعة عند 1-2 درجة مئوية قبل التجميد في الفريزر وذلك لتجنب اخضرارها.

-تقطيع اللحوم ووضعها في أكياس لوضعها في الفريزر مع الحرص على ترك مسافات بين الأكياس في الفريزر لأن تكدس الأكياس فوق بعضها، يصعب من طريقة فصلها عند الحاجة ويقلل من كفاءة الفريزر في التجميد ويسرع بفساد اللحوم.

-عند استخدام اللحوم تخرج من الفريزر قبل استخدامها من 12/24 ساعة وتوضع على رف الثلاجة ولا توضع في ماء لإذابتها، وفي حالة السرعة تفك في الميكروييف بعد تحريكه على مؤشر defrost وأن كان الأفضل استخدام الطريقة الأولى.

- تجنب إعادة تجميد اللحوم بعد إذابتها لأن ذلك يعرضها لنمو البكتريا وفسادها.

وفيما يتعلق بمظاهر فساد اللحوم فهي تتمثل في الآتى :

- تغير في خواص اللحوم الظاهرية من حيث اللون فيتغير اللون الوردي للحوم الى بني داكن، اخضرار في نسيج اللحم، اصفرار في لون الدهن في حالة اللحم الجاموسي واللحم الضاني مع الأخذ في الاعتبار أن لون الدهن أصفر طبيعي في حالة اللحم البقري فقط.

- الرائحة كريهة لا تطاق تدل على تعفنها.

-الملمس .. مادة لزجة مخاطية على سطح اللحوم وتلف الملمس بالضغط على سطحها.

وفيما يتعلق بمظاهر فساد اللحوم المجمدة :-

- وجود سائل انفصالي وملمس اللحوم طري غير صلب، أو تزنخ الدهن.

-وجود مظاهر العفن والنمو البكتيري على السطح، ويكون الحكم عليها حسب نوع الفطر «مثلا فطر أبيض يزال وتستخدم اللحوم».

وأشارت إلى وجود بعض الاختبارات المنزلية يمكنك إجرائها بالمنزل للتأكد من صلاحية اللحوم وهي كالتالي..

- اختبار الغليان بأخذ قطعة من اللحوم ووضعها في ماء بارد وغليها على النار، وفي حالة وجود بقع زيتية على السطح فهذا مؤشر على أنها «لحم حمير»، وإذا فاحت منها رائحة فاسدة، فهذا يدل على فساد اللحوم أيضا.

- اختبار السكينة بالضغط بمقدمة السكينة على قطعة اللحوم، واللحم الصالح مرن بمعنى بعد الضغط عليه يرجع لطبيعته بسهولة ولكن الفاسد نرى مكان الضغط بالسكين أشبه بوجود البصمة أو بتسخين السكينة ووضعها على اللحم البارد وشم الرائحة المتصاعدة من اللحم لمعرفة إذا كانت فاسدة أم لا، فمثلا في حالة لحوم الحمير تظهر رائحة الأسطبل.