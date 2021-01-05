بينها الإجهاد.. 8 أسباب وراء صعوبة التخلص من السعال الشتوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

السعال من الأشياء المزعجة التي يصاب بها الأشخاص خصوصا في فصل الشتاء، وهناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى عدم التحسن، ذكرها لكم وفق ما جاء في موقعي "thehealthy" و"webmd".

1- الربو:

يعاني الأشخاص المصابون بالربو من أعراض ضيق التنفس وضيق الصدر والسعال.

2- نزلة البرد:

تختفي معظم أعراض البرد بعد بضعة أيام، ومع ذلك، يمكن أن يستمر السعال لأسابيع لأن الفيروسات مثل نزلة البرد، يمكن أن تتسبب في تورم مجرى الهواء لديك والحساسية المفرطة، ما يؤدي إلى استمرار السعال لفترة طويلة بعد زوال الفيروس.

3- عدم شرب كمية كافية من السوائل:

عندما تصاب بنزلة برد أو أنفلونزا، فأنت بحاجة إلى تناول الكثير من السوائل، حيث يمكن أن يساعد الماء والعصير والحساء في تفكيك المخاط في مجرى الهواء حتى تتمكن من التخلص من السعال.

4- الإجهاد:

الإجهاد، خاصة عندما يكون مزمنًا، يمكن أن يجعل نزلات البرد تدوم لفترة أطول، وللتغلب على السعال المستمر، يجب التقليل من التوتر أثناء المرض، وذلك لأنه قد يؤدي الضغط على نفسك بشدة إلى زيادة مرضك.

5- حرقة المعدة:

ارتجاع الحمض هو سبب شائع للسعال المزمن، ويعتقد بعض الخبراء أن الأطعمة المسببة للارتجاع والتي تسبب حرقة المعدة يمكن أن تجعل السعال أسوأ، ويعد مرض الارتجاع، والذي يسمى أيضًا حرقة المعدة، يمكن أن يكون سببًا للسعال المزمن.

لذا إذا كنت تعاني من الحموضة المعوية، فيجب تجنب الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تجعل ارتجاع المريء، مثل الكحول والكافيين والشوكولاتة والوجبات الحارة، ومن المهم أيضًا عدم تناول الطعام قبل النوم بساعتين على الأقل.

6- الإفراط في بخاخ احتقان الأنف دون وصفة طبية:

قد تساعد بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان التي تُصرف دون وصفة طبية في حالة انسداد الأنف، ولكن لا تستخدمها لأكثر من 3 أيام، ويؤدي الإفراط في هذه البخاخات إلى انتفاخ أغشية الأنف، مما يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والتقطير الأنفي الخلفي والسعال.

7- العدوى البكتيرية:

عندما تصبح مجاريك الهوائية متهيجة بعد نزلة برد، يسهل على البكتيريا أن تغزو، ويمكن أن تسبب البكتيريا التهابات الجيوب الأنفية والتهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي، وإذا كنت تعاني من الحمى أو الألم مع السعال المستمر، فقد تكون العدوى البكتيرية هي السبب.

8- دواء ضغط الدم:

هل تتناول مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين لارتفاع ضغط الدم؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد يكون هذا هو سبب عدم توقف السعال، حيث يصاب حوالي 1 من كل 5 أشخاص ممن يتناولون مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين بسعال جاف مزمن كأثر جانبي، لذا إذا كان لديك هذا التأثير الجانبي، يجب التحدث إلى الطبيب فورا، لإعطائك دواء آخر.