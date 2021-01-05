كورونا اليوم: ظاهرة غريبة قد تشير لإصابتك.. وجهاز يكشف المرض في 10 ثوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 9 أشهر على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

ظاهرة غريبة قد تكشف إصابتك

يعد الوعي بأعراض فيروس كورونا أكثر أهمية من أي وقت مضى في الوقت الحالي، في ظل ظهور سلالات جديدة، بالإضافة إلى الأعراض الرئيسية، قد يشير معدل ضربات قلبك إلى إصابتك بـ كوفيد-19- وإليك كيفية قياس معدل ضربات قلبك، وفقا لصحيفة " express" البريطانية.

هناك تغييرات جسدية طفيفة أثارها كوفيد-19 يمكنك مراقبتها في المنزل، وفقًا لتطبيق COVID Symptom Study ، وهو مبادرة غير هادفة للربح جمعت البيانات من أكثر من أربعة ملايين مساهم على مستوى العالم، قد يكون معدل ضربات قلبك دليلًا على إصابتك بالفيروس القاتل، وفقًا للباحثين وراء التطبيق، يمكن أن يتسبب COVID-19 في عدم انتظام أو ارتفاع معدل ضربات القلب (أكثر من 100 نبضة في الدقيقة).

اختلافات رئيسية في استجابة أفراد يتمتعون بسمات محددة لـ"كوفيد-19"

تزعم دراسة صغيرة حديثة أن هناك بعض الاختلافات الواضحة في الطريقة التي يتفاعل بها الأشخاص ذوو السمات الشخصية "المظلمة" مع "كوفيد-19".

وتشمل سمات الشخصية المظلمة هذه النرجسية والاعتلال النفسي والسادية والميكيافيلية (التلاعب بالآخرين واللامبالاة)، وغالبا ما ترتبط بالنتائج الاجتماعية السلبية - يشار إليها في علم النفس باسم "رباعي الظلام''، وفقا لروسيا اليوم.

تطوير جهاز للكشف عن كورونا في 10 ثوان

أعلنت جامعة "بيلكنت" التركية تطوير علمائها جهازا قادرا على تشخيص "كوفيد – 19" خلال 10 ثوان، معتمدا على التقنيات التكنولوجية النانوية.

وأشارت الجامعة إلى أن "الجهاز لا يعتمد مبدأ التحليل على تكرار العينات، بل على الخصائص البصرية للاختبار، حيث يتم استخدام عينة من الغشاء المخاطي للفم، ثم يتم خلطها بمحلول خاص وتوضع في الجهاز، خلال الدراسات قبل السريرية، أظهر الجهاز كفاءة بنسبة 99% في اكتشاف فيروس كورونا"، وفقا لروسيا اليوم.

موعد انتهاء وباء كورونا في العالم

كشفت رئيسة الاتحاد الدولي لخبراء الأمراض المعدية والموظفة السابقة في وزارة الصحة الروسية، إيرينا شيستاكوفا، لوكالة "سبوتنيك" عن موعد انتهاء وباء كورونا في العالم.

وقالت شيستاكوفا: "في السنوات 2 - 2.5 المقبلة، سيتغير الوضع في العالم، أعتقد أنه بحلول منتصف عام 2022، أعتقد أن الوضع سيتغير في كل مكان في العالم، أعني، أن الفيروس التاجي لن يكون ذو أهمية كبيرة كما هو الآن"، وفقا لسبوتنيك.