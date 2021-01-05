أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر تجاهل الحمى والسعال في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

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تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

عدم طلب الرعاية إذا عانيت من الحمى والسعال

عادة قد لا ينفذها الجميع، وهي طلب الرعاية عندما تعاني من الحمى والسعال.

لماذا يشكل خطرا؟

عدم طلب الرعاية إذا عانيت من الحمى والسعال خصوصا في الشتاء، يجعلك عرضة للإصابات بمضاعفات قد تنجم عن الإصابة بكورونا.

كيف نحمي أنفسنا؟

عن طريق طلب الرعاية الصحية مبكرا لحماية نفسك وتجنب حدوث مضاعفات.