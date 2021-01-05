5 أشياء يجب القيام بها أثناء انتظار لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حتى مع بدء التطعيمات ضد كورونا، يستمر الفيروس في قتل العديد من الأشخاص كل يوم، ما يجعل البقاء آمنًا والاستعداد في حالة إصابتك أنت أو عائلتك أكثر أهمية من أي وقت مضى.

"لا يمكننا أن نتخلى عن حذرنا بينما ننتظر دورنا للقاح"، تقول عالمة نفس إعادة التأهيل أبيجيل هاردن، هذا مهم بشكل خاص بالنظر إلى أن اللقاحات لا تأخذ التأثير الكامل (حوالي 95٪ مناعة) حتى أيام أو أسابيع بعد الجرعة الثانية.

سيساعد الاستمرار في اتخاذ تدابير وقائية مثل التباعد الاجتماعي على حمايتك وحماية أحبائك والمجتمع أثناء انتظارك لجرعتك الأولى وحتى يسري اللقاح تأثيره الكامل.

وتوصي عالمة النفس باتخاذ بعض الخطوات الرئيسية الآن لتقليل بعض التحديات والقلق الذي يصاحب كورونا، و5 أشياء يجب القيام بها أثناء انتظار لقاح كورونا، نستعرضها وفقا لـ"medicalxpress".

1- تظاهر أنك تعلم أنك ستمرض

من الناحية المثالية، لن تمرض فعليًا، لكن سيكون لديك أقل ما يدعو للقلق بشأن ما إذا كان منزلك سليمًا ولديك خطة لما ستفعله إذا كانت نتيجة اختبار COVID-19 أنت أو أحد أفراد أسرتك إيجابية، أفضل طريقة للبدء هي الإجابة على هذه الأسئلة:

أين ستعزل؟

إذا كنت من مقدمي الرعاية، فمن الذي سيهتم بأطفالك أو أقاربك المسنين؟

أي مستشفى ستختارها.

من يحتاج إلى معرفة أنك مريض – ومن أين قد تكون قد تعرضت للفيروس.

2- وفّر "أدوات كورونا"

إن الحصول على مجموعة أدوية COVID-19 لك ولأفراد عائلتك سيريحك، يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للوالد المسن أو الطفل البالغ، كما قد ترغب في أن يكون لديك مجموعة أدوات طوارئ في سيارتك أو إمدادات من الطعام والضروريات في متناول اليد.

تقول هاردن: "أدمغتنا لا تعمل بشكل جيد عندما نكون تحت الضغط، من الأسهل بكثير التعامل مع المواقف الصعبة عندما يكون لديك ما تحتاجه جاهزًا."

3- تقييم ومعالجة صحتك

أنت تريد أن تكون في أقوى حالاتك في حالة مرضك وتكون في أفضل حالاتك للمساعدة في رعاية أفراد الأسرة إذا احتاجوا إليك.

بينما يمكن لأي شخص أن يعاني من حالة خطيرة من COVID-19، فإن بعض الحالات الأساسية، مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، ترتبط بمرض شديد أو آثار طويلة المدى، إذا كنت تتحكم في ضغط الدم أو مستويات السكر في الدم الآن، فإنك تقلل من مخاطر حدوث مضاعفات لاحقًا.

إن إضافة بعض العادات البسيطة إلى روتينك اليومي، مثل الحصول على مزيد من أشعة الشمس ووضع جدول نوم للتأكد من حصولك على الراحة المثلى، يمكن أن يحسن صحتك ويعزز مناعتك، أخيرًا، إذا كنت تدخن، أقلع عن التدخين.

4- تعامل مع الأسئلة الصعبة الآن

تقول هاردن: "التفكير في الموت يمكن أن يكون أمرًا ساحقًا، لكن تحضير وصية والتحدث عن الرعاية التي تريدها إذا كنت مريضًا جدًا الآن يمكن أن ينقذ من تحب من ألم محاولة اتخاذ القرار نيابة عنك دون معرفة ما تريده."

5- ابق قويا عقليا وعاطفيا

لقد عطل الوباء حياتنا لما يقرب من عام، وفصلنا عن العائلة والأصدقاء، وألغى الأحداث والاحتفالات، وأغلق الأعمال، وطرد الملايين من العمل، أضف إلى الضغوط الاجتماعية، وكان عام 2020 عامًا مليئًا بالتحديات بشكل غير عادي.

بينما لا يمكنك الاعتناء بنفسك للخروج من ضغوطات الحياة الرئيسية، إلا أن هناك أشياء يمكنك القيام بها لتقليل تأثير الأحداث الخارجية على عواطفك.

حدد أوقاتًا للتواصل بانتظام مع العائلة والأصدقاء عن بُعد، اتصل بصديق عندما تكون وحيدًا أو ابحث عن معالج إذا كنت بحاجة للتحدث، الأهم من ذلك، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك يكافحون من أجل التأقلم، أو تشعر بالعجز أو اليأس، فاطلب المساعدة، ستساعدك صحتك العقلية والعاطفية خلال كل ما يأتي بعد ذلك.