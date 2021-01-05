احذر.. هذه الظاهرة الغريبة قد تكشف إصابتك بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعد الوعي بأعراض فيروس كورونا أكثر أهمية من أي وقت مضى في الوقت الحالي، في ظل ظهور سلالات جديدة.

بالإضافة إلى الأعراض الرئيسية، قد يشير معدل ضربات قلبك إلى إصابتك بـ كوفيد-19- وإليك كيفية قياس معدل ضربات قلبك، وفقا لصحيفة " express" البريطانية.

هناك تغييرات جسدية طفيفة أثارها كوفيد-19 يمكنك مراقبتها في المنزل.

وفقًا لتطبيق COVID Symptom Study ، وهو مبادرة غير هادفة للربح جمعت البيانات من أكثر من أربعة ملايين مساهم على مستوى العالم، قد يكون معدل ضربات قلبك دليلًا على إصابتك بالفيروس القاتل.

وفقًا للباحثين وراء التطبيق، يمكن أن يتسبب COVID-19 في عدم انتظام أو ارتفاع معدل ضربات القلب (أكثر من 100 نبضة في الدقيقة).

كما ينصح الباحثون: "اعتد على قياس نبضك بانتظام حتى تتمكن من التعرف على المعدل الطبيعي والإيقاع لقلبك ومعرفة ما إذا كان معدل ضربات قلبك يتغير".

كيف تقيس معدل ضربات قلبك

وفقًا لخبراء الصحة في التطبيق، يمكنك تسجيل معدل ضربات قلبك وتحديد أي تغييرات مثيرة للقلق من خلال تنفيذ أربع خطوات بسيطة.

- استرح واسترخي لمدة 5 دقائق قبل فحص معدل ضربات قلبك.

- تحسس نبضك باستخدام السبابة والأصابع الوسطى (وليس إبهامك) - اضغط برفق على الجانب الداخلي من معصمك بالقرب من قاعدة الإبهام أو على الجانب الخارجي من القصبة الهوائية أسفل فكك.

- احسب عدد النبضات التي تشعر بها لمدة 60 ثانية، أو احسب النبضات لمدة 30 ثانية واضربها في اثنتين- هذا هو معدل ضربات قلبك بعدد النبضات في الدقيقة.

- اشعر بإيقاع نبضك لمدة 30 ثانية - الإيقاع المنتظم طبيعي، إذا لم تكن متأكدًا، فاضغط على الإيقاع على الطاولة كما تشعر به.

- يعتبر معدل ضربات القلب الطبيعي أثناء الراحة بين 60 و100 نبضة في الدقيقة.

كما لاحظ باحثو التطبيق، يمكن أن يكون معدل ضربات قلبك أبطأ إذا كنت تمارس الرياضة كثيرًا أو تتناول أدوية.

يقول الباحثون: "يمكن للقلب الطبيعي أن يفقد النبض أحيانًا، راجع طبيبك إذا استمرت ضربات قلبك غير منتظمة ولم يتم تشخيصك بالفعل بمرض في القلب".

يمكن أن يشير قياس درجة حرارتك أيضًا إلى ما إذا كنت مصابًا بـ كوفيد-19ـ ستحتاج إلى مقياس حرارة رقمي لقياس درجة حرارتك.

وفقًا لباحثي تطبيق COVID Symptom Study ، يدخل البعض في فمك بينما يذهب البعض الآخر في أذنك، كما يمكنك شراء مقياس حرارة فم بسيط من الصيدلية.

يمكنك تسجيل درجة حرارتك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- تجنب المشروبات الساخنة أو الباردة أو الأكل أو ممارسة التمارين الرياضية لمدة نصف ساعة تقريبًا قبل قياس درجة حرارتك، تأكد من دفئك إذا كنت قد أتيت إلى المنزل للتو من البرد.

- إذا كنت تستخدم مقياس حرارة للفم، نظف طرفه بالماء البارد والصابون ثم اشطفه، تحتوي بعض موازين الحرارة على أطراف يمكن التخلص منها بدلاً من ذلك

- ضع الطرف برفق تحت لسانك وانتظر حتى يصدر صوتًا أو يومضـ إذا كنت تستخدم مقياس حرارة الأذن، ضعه برفق في قناة أذنك واضغط على الزر، قم بإزالته بعد أن يصدر صوتًا، تحقق من درجة الحرارة على الشاشة وقم بتدوينها.

ما هي الأعراض الرئيسية لـ COVID-19؟

الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا هي:

- ارتفاع درجة الحرارة - وهذا يعني أنك تشعر بالحرارة عند لمس صدرك أو ظهرك (لا تحتاج إلى قياس درجة حرارتك).

- سعال جديد ومستمر - وهذا يعني السعال الشديد لأكثر من ساعة ، أو ثلاث نوبات سعال أو أكثر في غضون 24 ساعة (إذا كنت تعاني عادة من السعال ، فقد يكون أسوأ من المعتاد).

- فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق - وهذا يعني أنك لاحظت أنه لا يمكنك شم أو تذوق أي شيء، أو رائحة أو طعم مختلف عن المعتاد.

- إذا كان لديك أي من الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا (كوفيد -19)، فعليك إجراء اختبار في أسرع وقت ممكن، ابق في المنزل حتى تحصل على النتيجة.