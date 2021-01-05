طريقة وضع مكياج باللون البرغندي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 يناير 2021 04:36 مساءً - البرغندي من الألوان الدافئة المناسبة بشكل كبير لإطلالات المرأة في الشتاء؛ حيث يمنحها ملامح مميزة وجذابة، لا سيما لصاحبات البشرة السمراء والحنطية، لذا نطلعك اليوم على خطوات وضع مكياج باللون البرغندي لتتمتعي بمظهر مميز هذا الموسم



خطوات وضع المكياح البرغندي للمحترفات

المكياح البرغندي



لتطبيق المكياج البرغندي بنجاح لا بد أن يكون التركيز على مكياج العيون، لذا ابدئي بوضع الكونسيلر فوق الجفن العلوي للعين، ثم ضعي ظلالاً باللون البرغندي الفاتح وقومي بوضع الكحل الأسود داخل العين وموّهيه بالفرشاة لرسم ظل أسود تحت العين، ثم ارسمي خط أيلاينر بنفس القلم على حدود الجفن العلوي، وقومي بتمويهه بفرشاة صغيرة واسحبيه نحو زاوية العين الخارجية، لرسم ظلال باللون الأسود، ثم طبقي ظلالاً باللون الحمر الجليتر فوق ظل العيون البرغندي وضعي كريم أساس وطبقي كونتور الوجه الغامق تحت عظمة الخدين وفوق الفكين لمظهر مميز، ويمكنك وضع أحمر شفاه باللون البرغندي المطفي أو البني.

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المكياج البرغندي بالخطوات للمبتدئات

المكياج البرغندي



لتظهري بمكياج ناعم بملامح منحوتة وغاية في السحر للمبتدئات، نظفي بشرتك جيدًا ثم طبقي كريم الترطيب قبل المكياج بحوالي ربع ساعة على الأقل، ثم وزعي البرايمر على بشرتك لغلق مسامات الوجه ومنع الإفرازات الدهنية، وقومي بتغطية الهالات السوداء بالكونسيلر، ثم ضعي كريم الأساس بدرجة مناسبة لبشرتك وادمجيه جيدًا لتوحيد لون الوجه وإخفاء عيوبه، مع وضع الكونتور لتصغير الأنف وتحديد تفاصيل الوجه



ثم ثبّتي مكياج البشرة بالبودرة السائبة بتركيبة تتمازج مع لون بشرتك، ويمكنك استبدالها بالبرونزر لمنح الوجه توهجًا جذابًا، أو اكتفي بتمرير اللون الخمري "البرغندي الفاتح" على مساحة الخدين بشكل أفقي مائل باتجاه الأذنين



ولمظهر محترف قومي أولًا بتوزيع ظل العيون الأساس باللون البيج المائل إلى الذهبي على كامل الجفن المتحرك والثابت إلى حدود الحواجب، ومرري بعدها بفرشاة دقيقة اللون البرغندي بكثافة ناعمة فوق الجفن المتحرك العلوي إلى حدود كسرة العين، واسحبيه قليلاً خارج حدود العين بمحازاة الحاجب، واستخدمي قلم الأيلاينر الأسود لتحديد الجفون بطريقة مجنحة وابدئي برسم خط رفيع من زاوية العين الداخلية واسحبي الخط بسماكة تصاعدية وصولاً إلى خارج حدود العين، ويمكنك الاستعانة بشريط لاصق على جانب العين بشكل مائل للتحكم أكثر في رسمة خط الأيلاينر المسحوب، ولتوسيع العين استخدمي الكحل "النيود" داخل الجفن السفلي، مع تمرير ظل داكن خفيف تحت الرموش، واختمي طلة عينيك بالرموش المستعارة مع الماسكرا السوداء المكثّفة لإطلالة عيون مميزة.



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