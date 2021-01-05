ما هو زيت البشرة المفضل لدى النجمات؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 يناير 2021 04:36 مساءً - إذا كنت تخافين من استخدام أي نوع من الزيوت على بشرة وجهك، فأنت تحرمين بشرتك من فوائد زيت بذور العنب بشكل خاص، لا سيما أن زيت الوجه لا يترجم بالضرورة الى بشرة دهنية أو زيتية. ووفقاً للاختصاصيين، يمكن استخدام الزيوت ضمن روتين العناية بالبشرة، على أن يتم اختيار الزيت وفق متطلبات البشرة. إلا أن زيت بذور العنب هو من الزيوت الخفيفة الوزن المرطبة للبشرة والتي تزيل التجاعيد، مما جعله الزيت المثالي لجميع أنواع البشرة. فلماذا تفضله كثيرات من النجمات؟



زيت بذور العنب

زيت بذور العنب



يتم استخراج زيت بذور العنب من بذور العنب الصغيرة، وله ملمس رقيق وحريري ولون أخضر مصفرّ فاتح، وهو مليء بمضادات الأكسدة والفيتامينات وأحماض أوميغا الدهنية والأحماض الأمينية، وهي مكونات تمد البشرة بحاجاتها لتبقى نضرة وشابة عل الدوام، وهذا ما جعله الزيت الطبيعي المفضل لدى كثيرات من النجمات، بمن فيهن بريانكا شوبرا، بيلا حديد، كيت ميدلتون، وميغان ماركل... فما هي أبرز فوائد هذا الزيت النباتي الطبيعي للبشرة، وكيف يمكن استخدامه؟

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أبرز فوائد زيت بذور العنب للبشرة

فوائد زيت بذور العنب للبشرة



يعمل زيت بذور العنب على ترطيب البشرة الباهتة والجافة، وتوحيد لون الجلد، وتقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، وذلك نظراً الى احتوائه على حمض اللينوليك وفيتامين E، اللذين يساعدان في الاحتفاظ بالرطوبة داخل الجلد، واستعادة مرونة البشرة وحمايتها من الأضرار البيئية. كما يحتوي على البيتا كاروتين وفيتامينات A و D، التي تحفز دوران الخلايا، من خلال القيام بعملية تقشير طبيعية للبشرة، مما يعمل على التخفيف من الخطوط الدقيقة ومنح البشرة ملمساً حريرياً.

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هل يزيل حب الشباب؟

الزيوت وعلاج حب الشباب



نعم، فوفقاً للاختصاصيين، يحتوي زيت بذور العنب على خصائص مضادة للميكروبات، مما يجعله ليس فقط آمناً على البشرة المعرضة لحب الشباب، وإنما أيضاً للتخلص من هذه المشكلة بشكل نهائي.

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هل لديه أي آثار جانبية؟

زيت بذور العنب لترطيب البشرة



يعتبر زيت بذور العنب آمناً لغالبية أنواع البشرة، لكن إذا كنت تستخدمينه للمرة الأول، فضعي القليل منه على بشرة يديك، للتأكد من عدم حصول أي رد فعل تحسسي عليه. وفي ما عدا ذلك، ليست لبذور العنب أي ثار جانبية أو مزعجة على البشرة، لا سيما أنه زيت خفيف وتمتصه البشرة بسرعة.

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كيفية استخدام زيت بذور العنب على البشرة

زيت بذور العنب لتوحيد لون البشرة



يمكنك استخدام زيت بذور العنب على بشرتك، بشكل نقي كمكون مستقل أو كأحد المكونات العديدة المختلفة الموجودة في منتجات العناية بالبشرة. وإذا رغبت في استخدامه بمفرده، طبقيه على وجهك في الصباح أو في الليل، ولكن مثل معظم الزيوت، يفضل أن يكون الخطوة الأخيرة في روتين العناية بالبشرة. ضعي بضع قطرات منه على راحة يدك، واضغطي بها على بشرة وجهك.

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