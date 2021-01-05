أساسيات العناية بالبشرة حفاظًا على النضارة والإشراق

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 يناير 2021 04:36 مساءً - العناية بالبشرة يجب أن تشكّل روتينًا يوميًّا أيًّا كانت طبيعة البشرة. إذ إنّ الحفاظ على الإشراق والحيوية، يتطلّب اهتمامًا مستمرًّا. صحيح أنّ غالبية السيّدات يَشعرنَ أحيانًا بالتعب مساءً فيُهمِلنَ مسألة إزالة المكياج على سبيل المثال.

هذه واحدة من الأخطاء الشائعة، لذلك نعرض، في ما يأتي، أساسيات العناية بالبشرة خطوة بخطوة، ولجميع الفئات العمرية، تمامًا كما يوصي خبراء التجميل والأطباء المتخصّصون بالأمراض الجلدية:

إزالة المكياج:

تنظيف البشرة

عند المساء وقبل التوجّه إلى السرير، احرصي على تنظيف بشرتكِ بالعمق. فمستحضرات المكياج تسدّ المسام، ما يوجب بالتالي إزالتها بالكامل، لكي يتسنّى لبشرتكِ "التنفّس". تذكّري أنّه ما من استثناءات عند تنظيف البشرة، يجب أنّ تتم إزالة المكياج على أنواعه حتى مكياج العيون من ماسكرا وأيلاينر. هذه المرحلة مهمّة، إذ إنّها تنزع ليس المكياج فحسب، بل المواد الملوَّثة التي تراكمت على بشرتكِ طوال اليوم، بالإضافة إلى الإفرازات الدهنية وكل البكتيريا المُحتَمَلة.

الوقاية والترطيب:

ترطيب البشرة

كريم الوقاية من الشمس: يجب تطبيق كريم الوقاية من الشمس يوميًّا، وليس فقط عند التوجّه إلى الشاطئ. كذلك، يجب أن يُطبَّق على البشرة أيًّا كانت طبيعتها، وفي كل الفصول حتى في الأيام الغائمة. فكريم الوقاية من الشمس يحمي البشرة من آثار الأشعة ما فوق البنفسجية، التي تعرّضكِ للكثير من التجاعيد المبكّرة وسواها من علامات الشيخوخة.

كريم الترطيب: مهما اختلف نوع بشرتكِ، يبقى من الضروري تطبيق كريم الترطيب المناسب لها. فعلى سبيل المثال، صاحبات البشرة الدهنيّة عليهنَّ استخدام كريم الترطيب الخالي من الزيوت، وبالتركيبة الرقيقة مثل الجيل. هذا الكريم يساعد في ترطيب البشرة بالعمق ويخفّف التجاعيد، كما يعزّز نقاء البشرة وإشراقها.

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