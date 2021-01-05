فساتين سهرة سوداء موضة شتاء 2021 للقصيرات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 يناير 2021 04:36 مساءً - أبدع المصممون في تصميم فساتين السهرة السوداء هذا الشتاء وبرزت قصات بعينها في مقدمتها الفساتين مستقيمة القصة وتلك المشقوقة على الجانب وجميعها تصب في صالح القصيرات.

ألقي نظره على الصور التي رصدناها لدى مجموعات أشهر الدور العالمية واختاري منها ما يعزز أناقتك لفساتين سهرة موضة 2021.



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فساتين سوداء مستقيمة القصة نجمة الموسم

GIAMBATTISTA VALLI



تربعت فساتين السهرة السوداء مستقيمة القصة على عرش الموضة، تألقت عارضة Giambattista Valli بفستان مغلف بطبقة من الدانتيل طويل الكمين ومزدان بفيونكات على الكتفين، فيما ظهرت عارضة تاداشي شوجي Tadashi Shoji بفستان مخمل بكتف واحد نسقيه على طريقتها مع قرط طويل يلامس الكتف.





أحيت بعض الماركات موضة الستينات بفساتين مستقيمة القصة محددة الخصر مع ياقة دائرية كما في الموديل الموقع من ماركة مارك جاكوبز Marc Jacobs.









فساتين سوداء بقصة حورية البحر لإطلالة أنثوية

MARCHESA



تثبت فساتين السهرة بقصة حورية البحر حضورها من جديد، قدمت ماركة ماركيزا Marchesa تصميم يفيض أنوثة بفضل قصته الناعمة والتوب الديكولتيه والذيل القصير، سيعجبك أيضًا الفستان الـ V Neck من مجموعة دينيس باسو Dennis Basso والذي سيظهر طول الرقبة وسيزيد من طول ساقيكِ بفضل الخصر العالي.



قدمت ماركة Haider Ackermann فستان مخمل طويل الكمين من دون تطريز، يحتاج هذا الستايل إلى اكسسوارات تزيده فخامة فيمكنك إرتداء قلادة ضخمة ذهبية أو اكتفي بالأقراط المتدليه.



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فساتين سوداء مشقوقه على الجانب آخر موضة

DRIES VAN NOTEN



ركز المصممون على فساتين السهرة المزينة بشق على الجانب، أحببنا الفستان الترتر من ماركة درايس فان نوتن Dries Van Noten والذي أزدان بالريش حول الحافة، كما لفتنا الفستان المخمل المطرز حول الأكمام والخصر من مجموعة المصمم اللبناني إيلي صعب Elie Saab، نسقي هذا الموديل مع جزمات بستايل مميز ولافت، الصندال الذهبي سيكون خيار موفق.









فساتين سوداء للمحجبات موضة 2021

BADGLEY MISCHKA





كان للمحجبات نصيب كبير ضمن إبداعات كبريات الدور العالمية، أعجبنا الفستان على طراز الجلباب من توقيع ماكس مارا Max Mara وفستان بادجلي ميشكا Badgley Mischka ذي الأكمام الشيفون المنفوخة.

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