اطلالات شتوية للمحجبات من دينا رزق

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 يناير 2021 04:36 مساءً - تهتم الإعلامية دينا رزق بمجال الموضة والأزياء بشكل كبير، وذلك يَبرز من خلال تقديمها لبرامج مهتمة بالموضة والجمال، بالإضافة إلى كونها بلوجر ومدونة موضة تنشر الكثير من الصور للأزياء المحتشمة والمناسبة للمحجبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.



تنسيق المعاطف الطويلة من دينا رزق

تنسيق المعاطف الطويلة من دينا رزق



المعاطف الطويلة من القطع الضرورية في خزانة كل امرأة في شتاء هذا العام، ولتنسيقها بأسلوب أنيق وناعم يمكنك -عزيزتي- استيحاء بعض الأفكار من دينا رزق، التي أطلت ببلوزة ومعطف طويل باللون البيج مع تنورة حمراء طويلة، وأكملت مظهرها بإكسسوارات باللونين البني والأحمر لخيار كلاسيكي ناعم، وفي إطلالة أخرى ظهرت بمعطف طويل من الجلد البني مع بلوزة سوداء برقبة مرتفعة وبنطال من الجينز الأزرق، وأكملت مظهرها بحقيبة بنية وبوت أسود لخيار حيادي شتوي، وفي الإطلالة الثالثة ارتدَتْ معطفًا طويلًا بكاروهات اللون البني مع بلوزة بنية برقبة مرتفعة وبنطال أسود، وأكملت إكسسوارات الإطلالة باللون الأبيض لخيار بسيط ويومي، وفي مظهر مناسب للمناسبات الشبابية تأنقت بفستان رمادي مزين بحزام أسود للخصر مع معطف طويل بكاروهات اللونين الأسود والأبيض، وزينت إطلالتها باللونين الأسود والأبيض، لخيار حيادي مناسب لذوات الجسم الممتلئ.

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دينا رزق بالفساتين الشتوية

دينا رزق بالفساتين الشتوية



لجأت دينا رزق للفساتين الشتوية الناعمة في إطلالتها لهذا العام، ومن أبرز خياراتها نسقت فستانًا زهريًّا برقبة مرتفعة مع معطف من الجينز القصير وحجاب مصمم باللونين الأبيض والسماوي لأناقة أنثوية للشابات، واختارت في الإطلالة الثانية فستانًا من الصوف البني المصمم بمطاط في الأكمام مع وشاح بكاروهات اللونين الأبيض والأسود، وأكملت ملحقات الإطلالة باللون الأبيض لزي ناعم ومناسب لكل النساء، وفي مظهر حيادي تألقت بفستان رمادي ذي قَصَّة مستقيمة مع حزام أسود للخصر وحجاب مصمم باللون الأسود المطبع بالأبيض.

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خيارات رياضية يومية من دينا رزق

خيارات رياضية يومية من دينا رزق



إن كنتِ بحاجة لإطلالة يومية منسقة بقطع رياضية شبابية، فقد تجملت دينا رزق ببنطال أسود من علامة أديداس مع بلوزة بيضاء مزينة باللون الزهري، وأكملت مظهرها باللونين الزهري والأبيض لأناقة أنثوية، وفي الإطلالة الثانية ظهرت ببنطال وبلوزة واسعين بقَصَّة واسعة ومحتشمة باللون البني، مع حقيبة وحذاء وحجاب باللون الأبيض لخيار حيادي ناعم.

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