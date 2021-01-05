المصممة وعد الرميح: قلة المصانع تضر تصميم المجوهرات في السعودية!



كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 يناير 2021 04:36 مساءً - تُعرف المرأة السعودية بحبها وشغفها الكبيرين بعالم المجوهرات، ما أسهم في بروز عديدٍ من السعوديات في مجال تصميم الأحجار الكريمة.

وتلاقي القطع التي تبدعها المصممات السعوديات إعجاباً كبيراً وانتشاراً واسعاً، خاصةً أنهن يحاكين فيها جميع الأذواق، ويستهدفن الموضة العالمية.

ويبرز من بين المصممات السعوديات وعد الرميح التي دخلت المجال لعشقها المعادن والأحجار الكريمة منذ كانت صغيرةً في السن، لتقدم قطعاً مميزة، بعد إكمال مسيرتها التعليمية.



"الخليج 365" التقت وعد، فتحدثت عن موهبتها، والعوائق التي واجهتها في المجال، كما قدمت نصائح مهمة للسيدات عن اختيار المجوهرات وتنسيقها.

كولكشن الحروف من وعد الرميح



في البداية، حدِّثينا عن نفسكِ، من وعد الرميح؟

فتاة سعودية، تخرَّجت في جامعة طيبة بالمدينة المنورة، تخصُّص كيمياء. لدي اهتماماتٌ بالفن والتصميم، أبرزتها من خلال علامتي التجارية.



كيف اكتشفتِ شغفكِ بمجال التصميم، وما الخطوات التي اتخذتِها لتعلُّمه؟

المعادن والأحجار الكريمة تستهويني منذ كنت صغيرةً، وكانت ولا تزال لدي ذائقة خاصة ومميزة فيها، لذا قررتُ بعد التخرُّج في الجامعة دخول هذا العالم الجميل، والتحقت بعديدٍ من الدورات لتعزيز موهبتي في التصميم، وحرصت على الاطلاع على كل ما يخصُّه من معلوماتٍ، وبناء علاقات مع أهل المجال، والحمد لله، حصلت في مرحلةٍ لاحقة على شهادة من الـ GIA.



ما أبرز التحديات والعوائق التي واجهتكِ بوصفكِ مصممةً؟

على الرغم من أننا نمتلك مصممين ومصممات مبدعين في السعودية إلا أننا ما زلنا نفتقد الاهتمام بإنشاء مصانع متخصصة، وزيادة الإنتاج في هذه المهنة وبحرفية عالية.

زخرفة التوليب على الاقراط من المصممة وعد الرميح



صِفي لنا شعوركِ عند تصميم أول قطعةٍ لكِ، وماذا كانت؟

شعوري بعد تصميم أول قطعة كان مختلفاً عن أي شعورٍ آخر عشته في حياتي، فالحلم الذي تمنيت تحقيقه، أصبح بين يدي، وتحديداً عبر مجموعة البيلسان التي استوحيتها من أوراق الشجر.



لأي نوعٍ من النساء تصممين؟

أصمِّم لكل امرأة متميزة ومتفرِّدة باختياراتها.



من أين تستمدين أفكار تصاميمكِ؟

المصمم بشكل عام يمتلك نظرةً خاصة، تجعله يستخرج كل شيءٍ جميلٍ أمامه. جميع ما تقع عليه عيني يساعدني في بناء أفكار إبداعية، أستفيد منها في القطع التي أصممها.



كيف تختارين الأحجار والأدوات المستخدمة في تصاميمكِ؟

العنصر الأهم في تصاميمي هو الذهب، أما الأحجار الكريمة المستخدمة، فتعود لذائقة العميلة، ورغبتها في اقتناء حجرٍ ولون مفضل لديها.

مجموعة عبية للمصممة وعد الرميح



ما الحجر المفضل لديكِ، وبماذا يتميز؟

حجري المفضل هو الزمرد، فمن وجهة نظري يعدُّ الأفضل بين الأحجار الكريمة، ويتميز بلونه الأخضر الجميل.



كيف تختارين أسماء مجموعاتكِ؟

أختار الاسم بعد الانتهاء من تصميم القطعة، واختيار جميع أحجارها وألوانها، حيث يتكوَّن لدي ترابطٌ تام بدءاً بالإلهام وانتهاءً بتنفيذ القطعة.



من أعمالكِ السابقة، هل لديكِ قطعةٌ مفضلة؟

مجموعة "سيركلا" مفضلة لدي، وصممتها اعتماداً على الأحرف العربية، لكن بطابع مختلف، حيث اعتمدت في تصاميم قطعها الشكل الدائري مثل سكة الحديد، وأسعى إلى تطوير هذا الكولكشن أكثر لإقبال العميلات عليه كثيراً.

مجموعة البيلسان للمصممة وعد الرميح



هل هناك طقوسٌ معينة تمارسين عملكٍ بوجودها؟

كلا. الإلهام وليد اللحظة، وليس له مكانٌ أو وقت معين، وعندما تأتيني الفكرة أدوِّنها سريعاً، وبعد ذلك أبدأ في تنفيذها.



ما الموضة بالنسبة لكِ؟

في رأيي، المجوهرات المتميزة ذات التصميم الرائع، والمختارة بعناية فائقة قد تتألق معكِ في جميع صيحات الموضة، وعلى مدار السنوات.



كيف تعكسين ذوق المرأة العربية من خلال تصاميمكِ؟

المرأة العربية تواكب الموضة العالمية، ما يعني أنها تتطور باستمرار، وتتمسَّك في الوقت نفسه بأصالتها وعروبتها، وهذا ما أركز عليه في المجوهرات التي أصممها.

سلسلة التوليب من المصممة وعد الرميح



هل هناك سيدةٌ معينة تحلمين بأن ترتدي من إبداعاتكِ؟

نعم، الفنانة أحلام، إذ إنني لا أستطيع تصميم أي قطعة دون أن تكون فيها تفاصيل من روحي، وهذا ما ينطبق على أحلام كذلك، فجميع قطع المجوهرات التي ترتديها فيها تفاصيل من روحها الراقية.



كيف جاءت تجربتكِ بالمشاركة في موسم الدرعية؟

فخورة جداً بالمشاركة في هذا الموسم السياحي، الذي احتوى على ركن خاص بالمصممات السعوديات، وقد شاركنا به انطلاقاً من أهميته الكبيرة، والحمد لله وُفِّقنا بذلك.



ما رأيك في المصممات السعوديات، وما مواصفات المصممة الناجحة؟

المرأة السعودية بطبيعتها حالمة ومبدعة جداً، وقد رأينا ذلك بعد تمكينها من العمل من قِبل القيادة الرشيدة في كثيرٍ من المجالات. أما المصممة الناجحة، ففي رأيي هي التي تجيد الانتقاء الجيد لتصاميمها، والبقاء على الخط نفسه دون تشتتٍ.

مجموعة سيركلا



ماذا ينقص مجال التصميم في السعودية؟

ينقصنا وجود المصانع، والأيدي العاملة السعودية.



قدِّمي نصيحةً للمرأة العربية التي ترغب في فتح علامتها الخاصة؟

أنصحها بأن تتحدى نفسها، وأقول لها: طالما يوجد لديكِ طموحٌ فإن طريقكِ سيكون ميسَّراً. وأؤكد لها أن الإبداع والشغف لا حدَّ لهما، لكنكِ لن تحققي ذلك إن استسلمتِ عند أول عائقٍ يعترضكِ.



ما أهمية المجوهرات في إطلالة السيدة؟

المجوهرات عنصر أساسي في إكمال القطعة التي ترتديها السيدة، كما تسهم في إبراز جمالها وأناقتها.



بماذا تنصحين السيدات عند اقتناء المجوهرات؟

أنصحهن باختيار قطعةٍ، يستطعن إهداءها، أو أن تتوارثها الأجيال، وتكون ذات فكرةٍ ومعنى.

من مجموعة عبية



أي القطع التي يجب أن تتضمنها خزانة كل امرأة؟

الأقراط مهمة جداً لكل سيدة، لذا يجب أن تحتوي خزانتها على أقراطٍ يومية، وأخرى خاصة بالمناسبات.



كيف يمكن تنسيق المجوهرات والتزيُّن بها باحتراف؟

أرى أن البساطة، وعدم التكلُّف أمران مهمان جداً عند تنسيق المجوهرات، إضافة إلى اختيار القطع بما يناسب لون بشرتها، والمناسبة التي ستضع المجوهرات فيها.



استناداً إلى خبرتكِ، ما أفضل طريقة للمحافظة على المجوهرات؟

لابد من تنظيفها وتلميعها كل فترة للحفاظ على بريقها، ويجب عدم رش العطر مباشرةً على المجوهرات.

مجموعة عبية للمصممة وعد الرميح



هل انعكست مهنتكِ على حياتكِ، وماذا أضافت لكِ؟

نعم، حصل ذلك، وقد فتح عالم المجوهرات أمامي كثيراً من الطرق، وأسهم في توسيع جانب الخيال والإبداع لدي.



ما مشروعاتكِ المستقبلية؟

توسيع نقاط البيع الخاصة بعلامتي، وتعزيز نشرها محلياً وعالمياً.