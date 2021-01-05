استشاري نفسي يجيب عن سؤال «الترند»: ليه البنات بتشوفك «هاني»؟

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

خلال الساعات الماضية تصدر اسم «هاني» محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض أحدث حلقات مسلسل «هذا المساء»، والذي تضمنت أحداثه مشهدا يجمع بين الفنانين أروى جودة ومحمد سليمان وإياد نصار، حيث ظهر الزوج أثناء شجاره مع زوجته بعدما شاهدها تخرج بصحبة صديقها من غرفة النوم، وعندما بدأ في عتابها صرخت بوجه، قائلة: «ده هاني.. دخل البيت قبل منك.. انت مش شايف نفسك بتتكلم إزاي، روح أقعد عند مامتك».

أصبح المشهد مادة خصبة للتعليقات الساخرة والكوميدية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين انتقدوا ضعف شخصية «هاني» الذي لم يستطع أن يتملك قلب صديقته فيكون حبيبا أو زوجا لها، مكتفيا أن يكون مجرد «خزان» لأسرار صديقته.

ليه البنات بتشوفك «هاني»؟

الدكتور محمد هاني، استشاري الأمراض النفسية والعلاقات الأسرية، تحدث لـ «هن»، عن أسباب عدة تجعل الشخص لا يستطيع أن يحظى بإعجاب وحب صديقته، نستعرضها في النقاط التالية..

ضعف شخصيته أمام صديقته.

لا يمثل دورا أساسيا في حياتها.

لا يستطيع أن يملأ فراغها العاطفي.

لم تجد فيه نظرات أو تصرفات الغيرة.

من الممكن أن تتحكم فيه الطرف الآخر، وتقود هي العلاقة.

لا يجادلها أبدًا أو يناقشها في أخطائها «مبيقولهاش لاء».

ويرى استشاري الأمراض النفسية، أن تلك الصفات إذا وُجدت في الشخصية لا يمكن أن يحتل صاحبها منزلة الزوج أو الحبيب، ويبقى فقط صديق كـ «هاني».